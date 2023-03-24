DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası 24 Mart 2023 dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz gün açıklanan Merkez Bankası faiz kararı sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Öte yandan altın yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Gram altın önceki kapanışını 1.220,02 TL'den yapan gram altın bugün 1.220,59 TL alış, 1.220,81 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 8.130,00 TL'den yapan Cumhuriyet altını ise 8.041,00 TL alış, 8.127,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. İşte, 24 Mart 2023 dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.0512 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.0476 liradan, satış fiyatı ise 19.0512 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.05'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.6341 TL'den yapan euro şu anda 20.6269 TL alış ve 20.6414 TL satış fiyatına sahip.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 8,50'DE SABİT BIRAKTI

Merkez Bankası Mart 2023 Para Politikası Kurulu toplantısı geçtiğimiz gün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapıldu.

Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50 olarak kaldı.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü yapılacak.

