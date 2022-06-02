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Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro'da son durum, 2 Haziran 2022 Perşembe günü, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Piyasalardaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları haftanın dördüncü iş gününde de sürdürüyor. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 2 Haziran 2022 Perşembe

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 2 Haziran 2022 Perşembe günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 16,4369 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,4309 TL alış, 16,4430 TL satış fiyatından işlem gördü.

2 Haziran Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5827 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5340 TL alış fiyatından, 17,6315 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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