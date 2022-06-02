Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? 2 Haziran 2022 Perşembe

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 2 Haziran 2022 Perşembe günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

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DOLAR NE KADAR? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 16,4369 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,4309 TL alış, 16,4430 TL satış fiyatından işlem gördü.

2 Haziran Perşembe günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5827 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5340 TL alış fiyatından, 17,6315 TL satış fiyatından işlem gördü.



