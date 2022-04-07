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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 7 Nisan 2022 Perşembe güncel dolar kuru!

07.04.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı 7 Nisan Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir süredir altın ve döviz fiyatlarında belirsizlik havası hâkimken yatırımını nereye yapacağı konusunda kararsız kalanlar için değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe güncel dolar kuru...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 7 Nisan 2022 Perşembe güncel dolar kuru!

Dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. Memiş, ev ve araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirterek yatırımcının baskılanan dolar kuruna aldanıp dibi beklememesini önerdi. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 7 Nisan 2022 Perşembe güncel dolar kuru ve ayrıntılar haberimizde...

7 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 7 Nisan Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

dolar

Dolar/TL kuru alış fiyatı geçtiğimiz günü 14,7175 liradan, satış fiyatı ise 14,7342 liradan işlem gördü. 7 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel döviz kuru bilgilerine piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

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Geçtiğimiz gün yüzde 0,04'lük bir değişim yaşayan euro da yukarı yönlü ibreyi gösterdi ve 16,0523 TL alış ve 16,0626 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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