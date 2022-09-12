Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 12 Eylül 2022 güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştıırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 12 Eylül 2022 dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2213 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2149 TL ve güncel satış fiyatı 18,22,9 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 12 Eylül Pazartesi günü 18,2252 TL alış, 18,2329 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,43'lük artışla yapan euro 18,3800 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3650 TL alış fiyatından, 18,3952 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 12 Eylül Pazartesi günü 18,5383 TL alış, 18,5482 TL satış fiyatından işlem görüyor.

