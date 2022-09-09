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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 9 Eylül 2022 euro ve dolar alış satış fiyatı!

09.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklamasının ardından merak konusu oldu. Avrupa Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz artırımı ile tarihinde bir kere de en büyük faiz arıtımını yapmış oldu. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrası bugün dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 9 Eylül 2022 euro ve dolar alış satış fiyatı...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 9 Eylül 2022 euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Eylül 2022 Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) refinansman oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.25'e çekti. Böylelikle marjinal borç verme imkanı yüzde 1.50'ya çıkarken, mevduat faizi ise yüzde 0.75 oldu. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 9 Eylül 2022 euro ve dolar alış satış fiyatı...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2312 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2243 TL ve güncel satış fiyatı 18,2381 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 9 Eylül 2022 Cuma günü 18,24 TL'den işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,16'lık artışla yapan euro 18,2557 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2435 TL alış fiyatından, 18,2680 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 9 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde 18,39 TL’de yer alıyor.

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