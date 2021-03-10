Dolar ne kadar oldu? 10 Mart dolar fiyatları

Şubat ayı ortası itibariyle 6,90 seviyesini altını gören dolar kuru, ayın son işlem haftasında küresel piyasalarda enflasyon fiyatlamasına bağlı tahvil artışıyla yükselişe geçmişti ve son haftadaki %5 artışla birlikte sene başı kayıplarını da sildi. Mart ayındaki değişime baktığımızda bugünkü yaşanan düşüşle beraber kur aylık bazda %3 primli olurken Ocak ayı itibarıyla da %2,5'e yakın yükselişte.

10 Mart'ta dolar güne yukarı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7,6222 TL olan dolar, 7,6371 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %1.13.

Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla Cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur ise haftaya 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Peki 10 Mart dolar fiyatları ne kadar?

Dolar 10 Mart'ta işlem gününe hafta içinde olduğu gibi hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,6296 TL'den yapan dolar, 10 Mart'ta güne %0.29 yükselişle başladı.

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek şekilde seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde (8 Mart Pazartesi) dolar karşısında yüzde 2 kayıp yaşamıştı.

Türkiye'nin risk primi 341 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde oldu. Risk priminde gelinen bu seviye 2021 senesinin en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti.

Kurda piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla yükseliş yaşanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu bir kez daha yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların devam edeceğini söyleyen Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici bir strateji olmadığını belirtti. Fiyat istikrarının önkoşul olduğunu vurgulayan Ağbal kalıcı fiyat istikrarının Türk Lirası'nı hak ettiği değere kavuşturacağını söyledi.



