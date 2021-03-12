FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar fiyatları

Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 12.03.2021 08:03 | Son Güncelleme

Dolar almak ve satmak isteyen vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu araştırmaya devam ediyor. Yeni güne %0.34 hareketle başlayan dolar, daha önce Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz kararı sonrası 7 liranın altına inmişti. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de yaşanan tahvil faiz artırımıyla birlikte yükselmiş ve 7.42 lira seviyesine tekrar yükselmişti. Peki son günlerde hareketliliği devam eden dolar fiyatları 12 Mart'ta ne durumda?

Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar fiyatları

Dolar 12 Mart'ta işlem gününe %0.34 hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5019 TL'den yapan dolar, 12 Mart'ta güne %0.34 yükselişle başladı.

Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla Cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur ise haftaya 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Peki 12 Mart dolar fiyatları ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

12 Mart'ta dolar güne yukarı yönde bir başlangıç başladı. Alış fiyatı 7.4999 TL olan dolar, 7.5028 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %-0.41.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Dolar, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş sonrası başladığı düşüşe devam ediyor.
ABD tahvil getirilerinin haftanın başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, ABD'de 3-10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin beklentilere yakın şekilde problem çıkmadan atlatılması ve ABD enflasyon verileriyle birlikte dün 7.45'e kadar indikten sonra 7.50'de dengelendi. 13 Mart Cuma sabahı ise yaklaşık 7.5075 TL'den el değiştiriyor. Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomik reform paketi izlenecek.

Geçtiğimiz haftalarda 7 yıllıklar için yapılan ihaleye gelen düşük talebin ardından ve Powell'ın sözleriyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.60'ı aşmıştı. Dün 3 yıllık tahvil ihalesine güçlü bir talep gelirken ABD Hazinesi 58 milyar dolar borçlandı. Güçlü taleple birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 1.53 seviyesine gerilerken dolar kuru da geri çekilmiş oldu. Düşüşün devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Dolar tekrar düşüşe geçtiDolar tekrar düşüşe geçti
Allianz BES iptali nasıl yapılır?Allianz BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
İkinci el otomobilde flaş gelişme
İkinci el otomobilde flaş gelişme
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 ayar gram bilezik ne kadar? 12 Mart 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Altın fiyatları düşüşte: 12 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın güne nasıl başladı?
22 ayar gram bilezik ne kadar? 11 Mart 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Dolar ne kadar oldu? 11 Mart dolar fiyatları
Dolar tekrar düşüşe geçti
Altın güne yukarı yönlü hareketlilikle başladı: 11 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın güne nasıl başladı?
22 ayar gram bilezik ne kadar? 10 Mart 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar gram bilezik ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.