Dolar ne kadar oldu? 7 Mart dolar fiyatları

Dolar 7 Mart'ta işlem gününe hafta içinde olduğu gibi hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta tekrar 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5211 TL'den yapan dolar, 7 Mart'ta güne %0,31 yükselişle başladı. Peki 7 Mart dolar fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz hafta piyasalarda ABD tarafından yoğun bir haber akışı gerçekleşmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından sonra 10 yıllık gösterge tahvil getirisindeki yükselişe ilişkin kaygıların giderilememesi üzerine doların Türk Lirası karşısındaki değeri 7.50 seviyesini aştı.

Fed başkanı Powell'ın açıklaması sonucu Amerika'nın 10 senelik tahvillerinin gösterge faizi 1,44'ten 1,57'ye kadar geldi. Bunun sonucunda borsalar düştü ve Nasdaq %2'nin üzerinde bir gerileme yaşayarak 2021 senesindeki bütün kazancını sildi.

DOLAR KAÇ TL?

7 Mart'ta dolar güne yukarı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7,5296 TL olan dolar, 7,5345 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %0,31.