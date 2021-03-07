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Dolar ne kadar oldu? 7 Mart dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 07.03.2021 09:36 | Son Güncelleme

Dolar almak veya satmak isteyen vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu araştırmaya devam ediyor. Yeni güne %0,31 hareketlilikle başlayan dolar, daha önce Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz kararı sonrası 7 liranın altına inmişti. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de yaşanan tahvil faiz artırımıyla birlikte yükselmiş ve 7.42 lira seviyesine tekrar yükselmişti. Peki son günlerde hareketliliği devam eden dolar fiyatları 7 Mart'ta ne durumda?

Dolar ne kadar oldu? 7 Mart dolar fiyatları

Dolar 7 Mart'ta işlem gününe hafta içinde olduğu gibi hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta tekrar 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5211 TL'den yapan dolar, 7 Mart'ta güne %0,31 yükselişle başladı. Peki 7 Mart dolar fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz hafta piyasalarda ABD tarafından yoğun bir haber akışı gerçekleşmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından sonra 10 yıllık gösterge tahvil getirisindeki yükselişe ilişkin kaygıların giderilememesi üzerine doların Türk Lirası karşısındaki değeri 7.50 seviyesini aştı.

Fed başkanı Powell'ın açıklaması sonucu Amerika'nın 10 senelik tahvillerinin gösterge faizi 1,44'ten 1,57'ye kadar geldi. Bunun sonucunda borsalar düştü ve Nasdaq %2'nin üzerinde bir gerileme yaşayarak 2021 senesindeki bütün kazancını sildi.

DOLAR KAÇ TL?

7 Mart'ta dolar güne yukarı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7,5296 TL olan dolar, 7,5345 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %0,31.

MERKEZ BANKASI DOLAR ARTIŞINA NE DEDİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde fiyat istikrarı konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada Başkan Ağbal, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak bizim en büyük önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bu istikrarı kalıcı hale getirmek" diyerek fiyat istikrarının odakta olduğu bir para politikasını takip etmenin refah için en önemli anahtarlardan biri olduğunu vurguladı.

UZMANLARDAN DOLAR YORUMLARI

Piyasalarda aşağı - yukarı belirsizliği devam ediyor. Enflasyon yüzde 15.61 ve Nisan'da tepe yapacak. ABD tahvili ve kurlar oldukça hareketli. Borsada sakin kalan ve güçlü hisselerde olanlar kazanacağı öngörülüyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı tırmanış sonrası 7.58'i geçen dolar TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yazısında verdiği mesajlar sonrası tekrar 7.50 altına çekilmişti.

Uzmanlar, FED Başkanı Powell'ın konuşmasının global alandaki piyasalarda risk iştahını azalttığını düşünüyor. Bunun yanında Senato, Biden'ın sunduğu teşvik paketini görüşmeye başladı. Paketin kısa süre içerisinde oylanmasının piyasada tekrar hareketlenme yapabileceği ön görülüyor. "Paket oylandıktan sonra bu süreç özellikle gelişme sürecinde olan piyasaları olumsuz etkileyebilir" deniyor.

Piyasalarda ani ve büyük çaplı bir oynama yaşanırsa TCMB'nin dışarıdaki gelişmeleri dengelemek adına yeni adımlar atabileceği düşünülüyor.


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