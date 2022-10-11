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DOLARDA HAREKETLİLİK! 11 Ekim dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

11.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar / TL'de son durum 11 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapıyor. Amerikan Doları haftanın ilk işlem gününde kapanışı 18,5840 TL'den yaptı. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 11 Ekim 2022 Salı günü güncel euro ve dolar alış satış fiyatı...

DOLARDA HAREKETLİLİK! 11 Ekim dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Dolar ve euroda son durum 11 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 11 Ekim 2022 Salı euro ve dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5840 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5799 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5882 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 11 Ekim 2022 Pazartesi günü 18,5750 TL alış, 18,5888 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,15'lik düşüşle yapan euro 17,9925 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9818 TL alış fiyatından, 18,0032 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro, 11 Ekim 2022 Pazartesi günü 17,9978 TL alış, 18,0241 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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