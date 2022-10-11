ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 11 Ekim altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Eylül 2022 gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları 11 Ekim Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 11 Ekim Salı altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ekim 2022 gram, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

11 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 996,69 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 994,33 lira satış fiyatı 994,54 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.608,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.509,00 TL satış fiyatı 6.590,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.315,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.262,00 TL alış ve 3.309,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.657,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ekim itibariyle 1.633,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.652,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.518,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.600,00 TL

