Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 19 Eylül 2022 Pazartesi euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Eylül 2022 Pazartesi günü merak edildi. Çok sayıda vatandaş güncel alış satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 19 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte güncel euro ve dolar alış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2656 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2594 TL ve güncel satış fiyatı 18,2719 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar 19 Eylül Pazartesi günü 18,2820 TL alış fiyatından, 18,2913 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,05'lik düşüşle yapan euro 18,2594 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2426 TL alış fiyatından, 18,2754 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 19 Eylül 2022 Pazartesi günü 18,3072 TL alış, 18,3516 TL satış fiyatından işlem görüyor.

