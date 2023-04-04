Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 4 Nisan 2023 Salı günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları 4 Nisan 2023 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro fiyatları için arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte 4 Nisan 2023 Salı gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.1954 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1907 liradan, satış fiyatı ise 19.2002 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.77'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.9396 TL'den yapan euro şu anda 20.9270 TL alış ve 20.9524 TL satış fiyatına sahip.

