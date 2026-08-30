Ev sahiplerinden yeni şartlar: 'Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor'

Yeni eğitim-öğretin yılı öncesi üniversite öğrencileri ve aileleri kiralık ev arayışında. Kiralık ev arayanlar öğrencileri, üniversite bölgelerinde yükselen kira fiyatları ile ev sahiplerinin giderek uzayan şart listelerinin beklediği öğrenildi.

Gayrimenkulde hareketli dönemlerden olan eylül öncesi kiralık öğrenci evleri yine gündem oldu. Kira fiyatlarında tablo ise şehre göre değişiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Anadolu'da öğrenci yoğunluğunun bulunduğu şehirlerde kiralar genel olarak 15 bin ile 30 bin TL arasında değişirken İstanbul’da rakamlar daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Özellikle büyük devlet ve vakıf üniversitelerinin çevresinde kiraların 30 bin TL'den başlayıp 70-80 bin TL'ye, lüks sitelerde ve eşyalı büyük dairelerde ise 100 bin TL'ye kadar çıkabildiği aktarıldı.

Emlak danışmanlarının, tek başına öğrencilerin bu rakamları karşılamasının mümkün olmadığını, pek çok öğrencinin 3-4 kişi bir araya gelip ev kiralama çözümü aradığını, yine de kişi başına düşen kira yükünün depozito, komisyon ve aidatlarla ciddi seviyelere geldiğini belirttiği kaydedildi.

KİRAYA EK KALEMLER

Öğrenciler için tek maliyet kira olmazken ev kiralanırken çoğu ilanda bir kira depozito, peşin kira ve emlakçı komisyonu istendiği aktarıldı. Bu kalemlere taşınma, internet, elektrik, su, doğal gaz abonelikleri ile evin temel ihtiyaçları da eklendiğinde öğrencilerin eve yerleşmeden önce 50 bin TL ile 150 bin TL arasında başlangıç maliyetiyle karşılaşabildiğinin belirtildiği kaydedildi.

EV SAHİPLERİNDEN ŞARTLAR

Yüksek kiraların yanı sıra ev sahiplerinin ilanlara eklediği şartlar da dikkat çekti. Son dönemde yayınlanan öğrenci ilanlarında sadece "öğrenciye kiralık" ifadesinin yer almadığı, kiracının nasıl yaşayacağına kadar uzanan kuralların da sıralandığı belirtildi. En sık karşılaşılan şartlar arasında tütün ürünlerinin kullanılmaması, evcil hayvan kabul edilmemesi, anne ya da babanın kefil olması ve eşyaların özenli kullanılmasının yer aldığı aktarıldı.

Kimi ilanlarda sessizlik saatlerinin belirlendiği, kimi ev sahiplerinin ağır kokulu yemek yapılmamasını veya ortak alanların belirli kurallara göre kullanılmasını istediği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda "karşı cins misafir kabul edilmez", "eve giriş çıkış saatlerine uyulacak" gibi ifadelerin dikkat çektiği, kimi ev sahiplerinin referans istediği, kimilerinin de öğrencinin daha önce kaldığı ev sahibinin iletişim bilgilerinin talep ettiği kaydedildi.

Diğer yandan borç ve icra kaydının sorulduğu ilanların da olduğu aktarıldı. Özellikle oda kiralamalarında çamaşır makinesinin hangi saatlerde çalıştırılacağı, mutfağın ortak kullanım kuralları ve ev temizliği gibi detayların da sözleşmeye eklenmeye başladığı belirtildi.

"HAYAT BİÇİMİNE MÜDAHALE EDEN MADDELER GÖRÜYORUZ"

İstanbul’da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin'in, son dönemde öğrenci evlerinde şartların makul sınırları aşmaya başladığını belirtip "Bugün bazı ilanlarda kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor. Öğrenciden memur kefil, peşin kira, referans, misafir yasağı, tütün ürünleri yasağı gibi birçok şart isteniyor. Öğrenci kirayı ödeyen taraf olmasına rağmen hayat biçimine müdahale eden maddeler görüyoruz. Bu durum özellikle büyük şehirlerde barınmayı daha da zorlaştırıyor" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

"İNSANLAR ARTIK DAHA SEÇİCİ DAVRANIYOR"

Madalyonun bir diğer yüzüne dikkat çeken bir başka emlak danışmanının ise son yıllarda öğrenci kiracılarla alakalı ciddi problemler yaşandığını söyleyip ev sahiplerinin kendilerini teminat altına almak istediğini belirtip "Her öğrenci aynı değil ama ev sahiplerinin yaşadığı kötü örnekler arttı. Evin kalabalık kullanılması, sözleşmede iki kişi yazıp içeride dört kişinin kalması, eşyalara zarar verilmesi, komşuların gürültü şikâyetleri gibi olaylar sebebiyle insanlar artık daha seçici davranıyor. Özellikle eşyalı ev kiralayanlar hasar korkusuyla daha ayrıntılı şartlar koyuyor" dediği kaydedildi.