FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Ev sahiplerinden yeni şartlar: 'Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor'

Üniversite öğrencilerin kiralık ev arayışında. İstanbul'da 30 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'yi bulan kiralar dikkat çekerken ev sahiplerinin koyduğu yeni şartlar da gündem oldu.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: 'Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor'
Hande Dağ

Yeni eğitim-öğretin yılı öncesi üniversite öğrencileri ve aileleri kiralık ev arayışında. Kiralık ev arayanlar öğrencileri, üniversite bölgelerinde yükselen kira fiyatları ile ev sahiplerinin giderek uzayan şart listelerinin beklediği öğrenildi.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 1

Gayrimenkulde hareketli dönemlerden olan eylül öncesi kiralık öğrenci evleri yine gündem oldu. Kira fiyatlarında tablo ise şehre göre değişiyor.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 2

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Anadolu'da öğrenci yoğunluğunun bulunduğu şehirlerde kiralar genel olarak 15 bin ile 30 bin TL arasında değişirken İstanbul’da rakamlar daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 3

Özellikle büyük devlet ve vakıf üniversitelerinin çevresinde kiraların 30 bin TL'den başlayıp 70-80 bin TL'ye, lüks sitelerde ve eşyalı büyük dairelerde ise 100 bin TL'ye kadar çıkabildiği aktarıldı.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 4

Emlak danışmanlarının, tek başına öğrencilerin bu rakamları karşılamasının mümkün olmadığını, pek çok öğrencinin 3-4 kişi bir araya gelip ev kiralama çözümü aradığını, yine de kişi başına düşen kira yükünün depozito, komisyon ve aidatlarla ciddi seviyelere geldiğini belirttiği kaydedildi.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 5

KİRAYA EK KALEMLER

Öğrenciler için tek maliyet kira olmazken ev kiralanırken çoğu ilanda bir kira depozito, peşin kira ve emlakçı komisyonu istendiği aktarıldı. Bu kalemlere taşınma, internet, elektrik, su, doğal gaz abonelikleri ile evin temel ihtiyaçları da eklendiğinde öğrencilerin eve yerleşmeden önce 50 bin TL ile 150 bin TL arasında başlangıç maliyetiyle karşılaşabildiğinin belirtildiği kaydedildi.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 6

EV SAHİPLERİNDEN ŞARTLAR

Yüksek kiraların yanı sıra ev sahiplerinin ilanlara eklediği şartlar da dikkat çekti. Son dönemde yayınlanan öğrenci ilanlarında sadece "öğrenciye kiralık" ifadesinin yer almadığı, kiracının nasıl yaşayacağına kadar uzanan kuralların da sıralandığı belirtildi. En sık karşılaşılan şartlar arasında tütün ürünlerinin kullanılmaması, evcil hayvan kabul edilmemesi, anne ya da babanın kefil olması ve eşyaların özenli kullanılmasının yer aldığı aktarıldı.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 7

Kimi ilanlarda sessizlik saatlerinin belirlendiği, kimi ev sahiplerinin ağır kokulu yemek yapılmamasını veya ortak alanların belirli kurallara göre kullanılmasını istediği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan ilanlarda "karşı cins misafir kabul edilmez", "eve giriş çıkış saatlerine uyulacak" gibi ifadelerin dikkat çektiği, kimi ev sahiplerinin referans istediği, kimilerinin de öğrencinin daha önce kaldığı ev sahibinin iletişim bilgilerinin talep ettiği kaydedildi.

Diğer yandan borç ve icra kaydının sorulduğu ilanların da olduğu aktarıldı. Özellikle oda kiralamalarında çamaşır makinesinin hangi saatlerde çalıştırılacağı, mutfağın ortak kullanım kuralları ve ev temizliği gibi detayların da sözleşmeye eklenmeye başladığı belirtildi.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 8

"HAYAT BİÇİMİNE MÜDAHALE EDEN MADDELER GÖRÜYORUZ"

İstanbul’da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin'in, son dönemde öğrenci evlerinde şartların makul sınırları aşmaya başladığını belirtip "Bugün bazı ilanlarda kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor. Öğrenciden memur kefil, peşin kira, referans, misafir yasağı, tütün ürünleri yasağı gibi birçok şart isteniyor. Öğrenci kirayı ödeyen taraf olmasına rağmen hayat biçimine müdahale eden maddeler görüyoruz. Bu durum özellikle büyük şehirlerde barınmayı daha da zorlaştırıyor" değerlendirmesini yaptığı aktarıldı.

Ev sahiplerinden yeni şartlar: Kira bedelinden çok kural listesi dikkat çekiyor 9

"İNSANLAR ARTIK DAHA SEÇİCİ DAVRANIYOR"

Madalyonun bir diğer yüzüne dikkat çeken bir başka emlak danışmanının ise son yıllarda öğrenci kiracılarla alakalı ciddi problemler yaşandığını söyleyip ev sahiplerinin kendilerini teminat altına almak istediğini belirtip "Her öğrenci aynı değil ama ev sahiplerinin yaşadığı kötü örnekler arttı. Evin kalabalık kullanılması, sözleşmede iki kişi yazıp içeride dört kişinin kalması, eşyalara zarar verilmesi, komşuların gürültü şikâyetleri gibi olaylar sebebiyle insanlar artık daha seçici davranıyor. Özellikle eşyalı ev kiralayanlar hasar korkusuyla daha ayrıntılı şartlar koyuyor" dediği kaydedildi.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıdem tazminatı için kritik şartı uzman isim açıkladı: Çalışanları ilgilendiriyorKıdem tazminatı için kritik şartı uzman isim açıkladı: Çalışanları ilgilendiriyor
Sultani çekirdeksiz üzümde hasat sonrası kurutma telaşı yaşanıyorSultani çekirdeksiz üzümde hasat sonrası kurutma telaşı yaşanıyor

Anahtar Kelimeler:
İstanbul öğrenci Kiracı kiralık konut ev sahibi kiralik ev kiralık daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.