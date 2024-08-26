Dolar ne kadar oldu? Euroda son durum! Yeni rekor geldi... (26 Ağustos döviz fiyatları)

Döviz kurundaki hızlı hareketlilik hız kaybetmeden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz indirimi sinyali derken piyasalar döviz fiyatlarındaki son durumu yakından takip etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dolar ve euro yeni haftaya da hareketli başladı. Güne sakin başlayan dolar ve euro yine rekor kırdı.

DOLAR 34, EURO 38 LİRAYI AŞTI!

Dolar 34,02 liradan satılırken; euro 38,03 liradan satışına devam ediyor.

"BASKILANMA DEVAM EDİYOR"

Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'in döviz kurundaki bu hareketlilik için tahmini ise, "Dolar, baskılanmaya devam ediyor. Ancak yıl sonu hedefim yukarı yönlü olduğundan bugünkü fiyatlara odaklanmıyorum. Baskılanma bittiğinde gerçek değerini bulur" demişti.