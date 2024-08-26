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Dolar ne kadar oldu? Euroda son durum! Yeni rekor geldi... (26 Ağustos döviz fiyatları)

MynetX MynetX
26.08.2024 10:27
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Döviz kurundaki hızlı hareketlilik hiç durmadan devam ediyor. Güne sakin başladığı düşünülen dolar ve euro günün yarısına gelmeden rekor kırdı. Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş ise döviz kurunun baskılandığını aktarmış ve yıl sonuna kadar yukarı yönlü bir ivme tahmininde bulunmuştu.

Dolar ne kadar oldu? Euroda son durum! Yeni rekor geldi... (26 Ağustos döviz fiyatları)

Döviz kurundaki hızlı hareketlilik hız kaybetmeden devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz indirimi sinyali derken piyasalar döviz fiyatlarındaki son durumu yakından takip etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen dolar ve euro yeni haftaya da hareketli başladı. Güne sakin başlayan dolar ve euro yine rekor kırdı.

DOLAR 34, EURO 38 LİRAYI AŞTI!

Dolar 34,02 liradan satılırken; euro 38,03 liradan satışına devam ediyor.

fafa

"BASKILANMA DEVAM EDİYOR"

Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'in döviz kurundaki bu hareketlilik için tahmini ise, "Dolar, baskılanmaya devam ediyor. Ancak yıl sonu hedefim yukarı yönlü olduğundan bugünkü fiyatlara odaklanmıyorum. Baskılanma bittiğinde gerçek değerini bulur" demişti.

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,02
34,02
% 0,04
11:12
Euro
38,08
38,10
% 0,06
11:12
İngiliz Sterlini
44,93
44,96
% 0,03
11:12
Avustralya Doları
23,05
23,07
% -0,02
11:12
İsviçre Frangı
40,19
40,21
% 0,15
11:12
Rus Rublesi
0,37
0,37
% -0,00
11:11
Çin Yuanı
4,78
4,78
% 0,01
11:12
İsveç Kronu
3,34
3,35
% 0,01
11:12
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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