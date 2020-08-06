Dolar ne olur? Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı? Dolar fiyatları bugün tarihi zirvesini gördü!

Kurban Bayramı tatilinin ardından yurt içi piyasalarda da hareketliliğini sürdüren dolar bugün güne 7,0375 liradan başlamıştı. Öğle saatlerinin ardından dolar fiyatının 7, 27'li rakamları görmesi yatırımcısının aklına dolar ne olur, dolar düşer mi sorularını getirdi. Dolar kuru perşembe günü itibari ile yüzde 4.60 oranında arttı. Peki dolara yatırım yapılır mı? DOLAR DÜŞER Mİ? Doların ani yükselişi yurt içi piyasaları hareketlendirdi. Doların yükselişine dair yorum yapan analistler, kısa vadeli olarak dolara yatırım yapmayı riskli görüyor. Özellikle dolar düşer mi sorsunun cevabı olarak analistlerden; koronavirüs döneminde ikinci dalganın gelebileceğini ve AB ülkerinin normalleşme süreci için yaptığı çalışmalar doların yükselmesinde etkili olduğunu aktarmıştı. Analistler 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile dolar fiyatının yükselmesini sağladı. Analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu belirterek bu dönem dolar alıp satmanın tehlikeli olduğunu belirttiler. BUGÜN DOLAR KURU NASIL? Dolar bugün güne satış fiyatı 7,2642 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı olarak 6 Ağustos tarihinde 7,2402 lira belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,6572 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 6 Ağustos tarihinde 8,6053 lira belirlendi. İngiliz sterlini ise güne 9,6296 lira satış fiyatı, 9,5682 alış fiyatı ile dikey yönde başladı.

CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. Dolar/TL kamunun 2019'dan beri 110 milyar dolara ulaşan döviz arzının yeni kaynak olmaksızın, mevcut rezervlerle sürdürülemeyeceği yönünde kuvvetlenen piyasa beklentileriyle birlikte tarihi rekoru görürken borsada kayıplar %4'ü aştı. Bankacılar TL'deki değer kaybının durması için ya yeni bir dış finansman kaynağı ya da faiz artışı gerektiği görüşündeler. Piyasadaki endişeler TL cinsi tahvil getirilerinde sadece bugün 75 baz yükselişe neden olurken, 5 yıllık CDS'de yeniden 600 baz puanın üzerine çıkmış durumda. Altın da bugün tarihi zirvesini yenilerken TL cinsi tüm yatırım araçları genelinde diğer ülkelerden ayrışan satış baskısı belirginleşiyor. DOLAR BUGÜNÜ HAREKETLİ GEÇİRİYOR TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı dün %2 bugün ise %3'ü aşmış durumda. Kur bir önceki 7.2690 zirvesini de bugün aşarak 7.29'a kadar yükseldikten sonra saat 1407 itibarıyla 7.2610/7.2320 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise yeni tarihi zirve olan 8.6481'e kadar yükseldikten sonra aynı saatte 8.5963/8.5630 seviyesinde. TL'deki değer kaybının borsanın da aralarında yer aldığı bir çok yatırım aracındaki satış basksını tetiklediğini belirten Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, "Kurda rekor yenilendi. Çok volatilite var. Dolar küresel olarak o kadar güçlü değil ama lira negatif ayrışmada. Kurda korumacı yaklaşım olağandışı piyasa koşullarına karşı yetersiz kalmış görünüyor" dedi ve ekledi: TÜRK LİRASI NEDEN DEĞER KAYBETTİ? "Negatif pozisyondaki reel faiz ve kredi genişlemesi TL'nin konumunun zayıf kalmasına neden oluyor. Swap faizleri de eski seviyesine indikten sonra TL'nin değer kaybı hızlandı." Bankacılara göre piyasalardaki değer kaybında belirleyici etken döviz satışlarının yeni kaynak olmaksızın sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler. TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekiyor. Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 204 milyar dolarla tarihi zirvede bulunuyor. Bankacılar henüz verileri açıklanmayan geçen hafta bu eğilimin daha da belirginleştiğini bankacılık sektörüne ilişkin öncü verilerden hesaplıyorlar.

Öte yandan hem dünyada hem de Türkiye'de koronavirüse yönelik ikinci dalga endişeleri de piyasaları etkileyen önemli etkenlerden biri. Türkiye özelinde ABD, AB ile ilişkiler Suriye Libya gerilimleri de satış baskısında etkili olan konular arasında yer alıyor. Öte yandan TL reel faizinin Türkiye için yeterli bulmayan yabancı yatırımcıların sabit getirili ve hisse senetlerinden yılbaşından beri çıkışı da 11 milyar doları aştı.

Yıllar içinde Türkiye'nin DİBS hacminin dörtte birini finanse eden yabancı yatırımcılar şu an bu oranı %4'ün altına düşürmüş durumda. Kamuların günde bazen 1 milyar dolara ulaşan ya da aşan desteğine rağmen kurda 6.85 etrafında 2 ay süren stabil seyir ise bir süredir son buldu. Bir bankanın Hazine yetkilisi Reuters'ın döviz piyasasındaki çıkışları endişeleri ne sonlandırabilir sorusunu şöyle yanıtladı: "Mecvut para ve kur politikasından yeni bir politikaya geçiş için üç farklı senaryo çiziyoruz. Birincisi ve en düşük ihtimal küresel risk iştahında artışla kendi kendine endişelerin ortadan kalkması. İkinci olasılık negatif faizden vazgeçilmesi ki bu da siyasi olarak faizi sevmeyen bir ülke olduğumuz için hiç de kolay değil. Başka seçenek kalmadan önce faiz artışı da öngörmüyoruz."