Dolar ne olur? Ünlü bankadan 2021 dolar tahmini! Dolar yükselir mi? Dolar düşecek mi? Dolar 2021’de ne olur?

Son günlerde kurda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından dolar yükselecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu nedenle sık sık uzmanlardan gelecek dolar yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Son olarak HSBC 2021 dolar tahmini olan Dolar/TL beklentisini revize etti. Peki, dolar 2021’de ne olur? Dolar yükselir mi? Çok sayıda vatandaşın ve yatırımcının merak ettiği 2021 dolar kuru ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

HSBC, raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha geleneksel bir para politikasına yönelmesini olumlu şekilde değerlendirdi. Banka daha önce 2021 yıl sonu Dolar/TL beklentisini 7,70 olarak açıklamıştı. Son olarak raporunda 2021 yıl sonu için Dolar/TL beklentisini 7,70’den 7,10’a düşürdü. Raporda, fonlamanın yalnızca 1 haftalık repo faizinden sağlandığı, geleneksel politika çerçevesinin şeffaflığı artırdığının ve Türk lirasının yukarı yönlü potansiyelini desteklediğinin düşünüldüğü aktarıldı.

TÜRK LİRASI VE DOLAR NE OLUR?

HSBC’nin Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Döviz Stratejisti Murat Toprak ile Avrupa Döviz Araştırmaları Direktörü Dominic Bunning imzalı, 24 Kasım 2020 tarihli raporunda detaylı değerlendirmeler yer alıyor. Raporda, daha geleneksel bir politika yaklaşımına geçilmesinin ve ekonomi yönetimindeki değişikliğin Türk lirasının görünümünü desteklediği belirtiliyor. Raporda, Türk lirasının ciddi anlamda ucuz oluşu ve yabancı pozisyonların da düşüklüğü dikkate alındığı zaman bu yönde politika sürdürülmesinin 2021 yılı sonuna kadar para birimini çok daha güçlü bir seviyeye getireceğine inandıkları aktarıldı.