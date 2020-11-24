FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne olur? Ünlü bankadan 2021 dolar tahmini! Dolar yükselir mi? Dolar düşecek mi? Dolar 2021’de ne olur?

Dolar ne olur? Ünlü bankadan 2021 dolar tahmini! Dolar yükselir mi? Dolar düşecek mi? Dolar 2021’de ne olur?

DOVİZ HABERLERİ  | 24.11.2020 14:48 | Son Güncelleme

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar arasında dolar düşecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu noktada uzmanların dolar tahmini ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Son olarak HSBC, 2021 sonu Dolar/TL tahminini indirdi. Peki, dolar 2021’de ne olur? Dolar yükselir mi? İşte detaylar…

Dolar ne olur? Ünlü bankadan 2021 dolar tahmini! Dolar yükselir mi? Dolar düşecek mi? Dolar 2021’de ne olur?

Son günlerde kurda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından dolar yükselecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu nedenle sık sık uzmanlardan gelecek dolar yorum ve değerlendirmeleri merak ediliyor. Son olarak HSBC 2021 dolar tahmini olan Dolar/TL beklentisini revize etti. Peki, dolar 2021’de ne olur? Dolar yükselir mi? Çok sayıda vatandaşın ve yatırımcının merak ettiği 2021 dolar kuru ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

HSBC, raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha geleneksel bir para politikasına yönelmesini olumlu şekilde değerlendirdi. Banka daha önce 2021 yıl sonu Dolar/TL beklentisini 7,70 olarak açıklamıştı. Son olarak raporunda 2021 yıl sonu için Dolar/TL beklentisini 7,70’den 7,10’a düşürdü. Raporda, fonlamanın yalnızca 1 haftalık repo faizinden sağlandığı, geleneksel politika çerçevesinin şeffaflığı artırdığının ve Türk lirasının yukarı yönlü potansiyelini desteklediğinin düşünüldüğü aktarıldı.

TÜRK LİRASI VE DOLAR NE OLUR?

HSBC’nin Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Döviz Stratejisti Murat Toprak ile Avrupa Döviz Araştırmaları Direktörü Dominic Bunning imzalı, 24 Kasım 2020 tarihli raporunda detaylı değerlendirmeler yer alıyor. Raporda, daha geleneksel bir politika yaklaşımına geçilmesinin ve ekonomi yönetimindeki değişikliğin Türk lirasının görünümünü desteklediği belirtiliyor. Raporda, Türk lirasının ciddi anlamda ucuz oluşu ve yabancı pozisyonların da düşüklüğü dikkate alındığı zaman bu yönde politika sürdürülmesinin 2021 yılı sonuna kadar para birimini çok daha güçlü bir seviyeye getireceğine inandıkları aktarıldı.

HSBC’nin raporunda 2021 yılında Türk lirasının yüksek enflasyon ile yüzleşmeyi sürdüreceği fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para birimine tampon oluşturabilecek sürdürülebilir pozitif reel faiz sunmaya da hazır göründüğü belirtildi. Peki, dolar düşer mi?

Uzmandan güncel dolar kuru grafiği... Dolar kaç TL? 24 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?Uzmandan güncel dolar kuru grafiği... Dolar kaç TL? 24 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Bankanın raporunda beklenti olarak Türk lirasının aşırı ucuz pozisyonunun 2018 yılındaki kayda değer faiz artırımı ve atılan adımların sonrasında olduğu gibi kısmen düzeleceğinden bahsedildi. Raporda, cazip bir carry getirisi ve daha öngörülebilir para politikasıyla 2020 yılında gerçekleşen portföy çıkışlarının bir kısmının geri dönebileceği aktarıldı. Banka, yabancıların tahvil pozisyonlarının çok düşük ve toparlanmak için alana sahip olduğu yönündeki değerlendirmelerine raporda yer verdi. Bunun yanı sıra ana senaryo olarak Türk lirasının değerinin orta vadede tamamen normalleşmesinin varsayılmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
2021'de dolar fiyatları ne olacak? 2021'de dolar fiyatları ne olacak?
İşte güncel altın fiyatları! Altında sert düşüş!İşte güncel altın fiyatları! Altında sert düşüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama
İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama
Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'
Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Otomotiv devi 5,9 milyon aracını geri çağıracak
Otomotiv devi 5,9 milyon aracını geri çağıracak
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yatırımcılar altın satıp, ona hücum etti!
Yatırımcılar altın satıp, ona hücum etti!
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!
Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmandan güncel dolar kuru grafiği... Dolar kaç TL? 24 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte!
Uzmandan 7.20 TL dolar tahmini... Dolar kaç TL? 23 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte!
2021'de dolar fiyatları ne olacak? Commerzbank'tan dolar tahmini
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Faiz artırımına piyasaların tepkisi... Uzmandan faiz artınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi tahmini!
Faiz artırımı dolar ve altını nasıl etkiler?
Uzmandan faiz sonrası dolar tahmini... Dolar kaç TL? 20 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişte!
Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki
Faiz kararına piyasalardan ilk tepki

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.