2021 yılında altın fiyatları ne olur? JPMorgan'dan 2021 yılı altın tahmini

Altın fiyatlarında zirvenin görüldüğü ağustos ve sonrasında eylül ayında yılsonu ons altın fiyat beklentileri 2.000-3.000 dolar aralığında yer alırken, olumlu aşı gelişmeleriyle birlikte bu beklentiler 2.000 doların altında seyrediyor.
Pandeminin yoğun yaşandığı dönemde ons altın için sene sonu fiyat tahminlerinde çoğunlukla yukarı yönlü bir eğilim varken aşı gelişmelerinden sonra fiyat tahminleri genelde aşağı yönlü oldu.
Altın fiyatlarında zirvenin görüldüğü ağustos ve sonrasında eylül ayında yılsonu ons altın fiyat beklentileri 2.000-3.000 dolar aralığında yer alırken, olumlu aşı gelişmeleriyle birlikte bu beklentiler 2.000 doların altında seyrediyor.
2021 YIL SONU ALTIN TAHMİNİ
JPMorgan ise seçimlerden hemen sonra paylaştığı bir notta, altın fiyatlarının 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ons başına 1.880 dolar olmasını beklerken 2021’in ilk çeyreğinde 1.825 dolar olacağını öngörüyor.
Altının düşüş eğilimini önümüzdeki yıllarda sürdürmesi bekleyen JPMorgan, 2021 yılsonunda fiyatların ons başına 1.744 dolar civarında seyredeceğini, 2022 yıl sonunda ise 1.304 dolar civarında olacağını tahmin ediyor.
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