Dolar neden düştü? 21 Aralık Salı dolar şu an ne kadar? İşte euro ve kurlarda son durum!

Dolardaki hareketlilik devam ederken, yükseliş trendinde olan dolar ve euroda sert bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası önceki günlerde peş peşe müdahalelerde bulunarak, piyasaların rahatlaması amacıyla hamlelerde bulunmuştu. Dolar ve euroda 21 Aralık Salı gününde de hareketlilik sürüyor. Peki dolar neden düştü, ne kadar oldu?

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Hareketliliğin sürdüğü dolar kuru yeni haftaya sert yükselişle başlangıç yapmıştı. Yükselişin sebebi ve kurdaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL'de geçtiğimiz Cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası tarafından doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunulmuştu. Bu müdahale sonrası dolar geçen haftayı 16.41 TL'den kapatmıştı.

20 Aralık günü yeni haftaya ise 16.90 TL'den başlayan dolar, geçtiğimiz sabah saatlerinde 17.60 TL'yi aşarak rekor kırdı. Sonra önce 17.20 TL'ye kadar çekildi ve sonra 18 TL'yi geçti. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 12.98 TL üzerinden yapan dolar geçtiğimiz gün 12.27 TL'ye kadar düşmüştü. 21 Aralık sabah saatlerine yükseliş ile başlayan dolar, yüzde 13,64'lük değer kaybı ile 11,60 TL'ye geriledi.

EURO KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün rekor kırarak 20,79 TL'ye yükselen euro, yüzde 10,63 değer kaybetti ve 13,58 TL'ye geriledi.

