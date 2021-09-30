Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

Dolar bugün de yükselişe devam ediyor. Vatandaşlar 'Dolar neden yükseliyor?' sorusunu araştırırken, doların geldiği son seviye de merak konusu. Peki dolar neden yükseliyor?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar son günlerdeki yükselişine bugün de devam etti. TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında dolar ikinci günde de yükselişi sürdürdü ve rekor yükseklikte seviyeyi gördü.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından Perşembe günü bütün zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra gerilemeye başlayan dolar, Cuma günü yüzde 1'den fazla yükseliş yaşadı ve son olarak 8,85 seviyesini aşarak rekor tazeledi.

TCMB, Perşembe günü politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmişti. Bununla beraber 1,5 sene sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönünde olmuştu.

DOLAR KAÇ TL?

Yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren dolar şu anda 8,91 TL seviyesinde işlem görüyor. Alış fiyatı 8,9115 TL olan doların satış fiyatı ise 8,9219 TL. Dolar bir önceki kapanışını 8,9166 TL'den yapmıştı.

