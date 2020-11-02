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Dolar rekor kırmaya devam ediyor

DOVİZ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar haftanın ilk gününde veri gündemine odaklanırken dolar/TL de zirvesini 8,41'in üzerine taşıdı.

Dolar rekor kırmaya devam ediyor

Yurt içi piyasalarda haftanın ve ayın ilk iş gününde, döviz kurları yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar/TL, geçtiğimiz hafta da gördüğü 8,387 seviyelerinden haftaya başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kademe kademe yükselişini sürdüren kur, 8,41'ı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün yüzde 1'i geçen artışlar 9,77'yi aştı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini, bu kapsamda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladığını belirtti.

Ayrıca, Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğunu hatırlatan analistler, genel olarak bankaların söz konusu iki kullanım tutarının yaklaşık 25-30 milyar TL arasında değişebildiğini söyledi.

Analistler, bu düzenleme ile ilgili tutarların gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanmayacak olup daha yüksek maliyetli kaynaklar üzerinden TCMB tarafından sağlanacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nereye gidecek biri çıksın desin bişeyler desin hergün yüzde 1 artarmıymış bu nedir böle ..?
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