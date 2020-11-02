Dolar rekor kırmaya devam ediyor

Yurt içi piyasalarda haftanın ve ayın ilk iş gününde, döviz kurları yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar/TL, geçtiğimiz hafta da gördüğü 8,387 seviyelerinden haftaya başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kademe kademe yükselişini sürdüren kur, 8,41'ı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün yüzde 1'i geçen artışlar 9,77'yi aştı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini, bu kapsamda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladığını belirtti.

Ayrıca, Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğunu hatırlatan analistler, genel olarak bankaların söz konusu iki kullanım tutarının yaklaşık 25-30 milyar TL arasında değişebildiğini söyledi.