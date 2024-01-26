Dolar tahmini gündem olan bankadan yeni açıklama: Merkez Bankası detayı dikkat çekti!

Wells Fargo 2024 yılına ilişkin uluslararası ekonomik görünüm raporunda kurlara ilişkin analiz yaptı. Bankanın analizinde dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti. Dolar kuru tahmini gündem olan raporun analistlerinden Nick Bennenbroek öngörülerine ilişkin açıklama yaptı. Bennenbroek tezlerinin TCMB’nin geleneksel politikalar uygulamaya devam etmesi ve enflasyonda düşüş görülmesi durumunda geçerli olduğunun altını çizdi.

Bennenbroek, 2024 Uluslararası Ekonomik Görünüm raporlarında yer verdikleri dolar/TL tahminlerine ilişkin EKONOMİ’ye konuştu.

Bennebroek, “Ayrıca, bu yeni TL görüşüne olan genel inancın yüksek olmadığını ve politika zemininin değişmesi halinde Türk lirasının yeniden değer kaybedebileceğini de belirtmiştik.” ifadelerini kullandı.

Bennebroek şunları kaydetti:

“Esasen bu yaklaşım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha geleneksel bir para politikası yaklaşımı izlemeye devam etmesi ve geleneksel yaklaşımın, yüksek faiz oranları ve gerileyen enflasyonla birlikte eninde sonunda TL'nin ABD doları karşısında değer kazanmasına yol açacağını savunmakta. Ayrıca, bu yeni TL görüşüne olan genel inancın yüksek olmadığını ve politika zemininin değişmesi halinde Türk lirasının yeniden değer kaybedebileceğini de belirtmiştik”

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





