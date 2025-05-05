Dolar/TL 38,59 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 38,5690'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,5920 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 43,7670'ten ve sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 51,3250'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı, başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden almayacağını ifade etti. Tarifeler cephesinde ise müzakerelerden olumlu sonuçlar alınabileceği konusundaki iyimserlikler varlığını korurken, ABD'nin yeni tarife adımları yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Trump'ın söz konusu politikaları doların diğer para birimleri karşısında zayıf kalmasına sebep oluyor. Analistler, Trump'ın politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi durumunda dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanacağını söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır