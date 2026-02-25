FİNANS

Dolar/TL 43,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8650 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8420'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,8210'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 59,3600'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Birliğin Durumu" konuşmasında ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı. İran ile ilgili de açıklamalar yapan Trump, bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını söyledi.

Öte yandan, Asya tarafında risk iştahının yükselmesi yatırımcıları bölge piyasalarına yönlendirirken ülke para birimlerinin dolara karşı değerlendiği gözlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmaları gerektiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de son ekonomik verilerin iş gücü piyasasında iyileşme gösterdiğini ancak enflasyona yönelik risklerin sürdüğünü belirterek, faiz oranlarının bir süre değişmeden kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,87
43,88
% 0.07
11:51
Euro
51,77
51,78
% 0.22
11:51
İngiliz Sterlini
59,36
59,37
% 0.24
11:51
Avustralya Doları
31,13
31,15
% 0.6
11:51
İsviçre Frangı
56,69
56,73
% 0.1
11:51
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.29
11:50
Çin Yuanı
6,39
6,39
% 0.29
11:51
İsveç Kronu
4,85
4,86
% 0.17
11:51
Anahtar Kelimeler:
dolar
