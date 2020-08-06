FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar/TL 7,30'u aşarak rekor kırdı

Dolar/TL 7,30'u aşarak rekor kırdı

DOVİZ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Güne 7,05 liradan başlayan dolar/TL 7,30 seviyelerine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yükselişini sürdüren euro/TL ise 8,67 zirvesini test etti.

Dolar/TL 7,30'u aşarak rekor kırdı

Türk Lirasında gelişmekte olan benzer para birimlerinden negatif ayrışma daha da belirgin hal almaya başladı. Son iki ayda 6,85 civarında yatay seyreden kur, 7 liranın üzerine çıkmasının ardından yükselişini kademeli olarak sürdürdü.

İki gündür Londra swap piyasasında gecelik TL faizlerinde yaşanan volatil hareketler çerçevesinde kurda da oynaklık düzeyi oldukça arttı.

DOLAR/TL TARİHİ ZİRVE YENİLENDİ

Türk Lirası'nda son günlerde yaşanan değer kayıpları bugün ise daha da hız kazandı. 7,05 seviyelerinden güne başlayan dolar/TL, 7,30'u aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

EURO/TL'DE YENİ ZİRVE; 8,67

Zirve seviyelerde işlem görmeyi sürdüren euro/TL ise bugün en yüksek 8.6710 seviyesini gördü. Euro/TL'deki yükselişte ise euro/dolar parite etkisi hala ana belirleyici konumunda. Euro/TL saat 17:45'TE 8,6483 seviyesinde.

Uzmanlar, ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden uzmanlar, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?
Uzman açıkladı: Gram altın 408 liraya kadar düşebilirUzman açıkladı: Gram altın 408 liraya kadar düşebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

İkinci el araç satışına yeni düzenleme

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altın alacaklara önemli uyarı!

Altının gram fiyatı birkaç saatte uçtu!

Altının gram fiyatı birkaç saatte uçtu!

Altın rekora doymuyor!

Altın rekora doymuyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dolarda hareketlilik devam ediyor!

Dolarda hareketlilik devam ediyor!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 16 yorum
BİZİM ÇOK ÖMELLİ BAKAN NERDE BERAT BEY DOLAR 7 LİRA 10 OLACAG FALAN AVUCUNU YALAYACAKLAR FALAN BİŞEYLER DE ÇIKTA
suan folar ve euro nun yukselisi onlara yariyor. man daki paraciklar değer kazaniyor.. milyar milyar € ları götürdüler milleti asgari ucrete şükretmeyi ögrettiler.
maşallah ekonomimiz şaha kalktı kanatlandı uçuyor tutabilene de aşkolsun
ekonomi rekor rekor üstüne kırıyor batı bizi kıskanıyor ama müstahak bu milete git ayasafya sizi kurtarsın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ons nedir? Ons altın nedir? Ons altın fiyatını ne etkiler?

Ons altın nedir, ons altın fiyatını ne etkiler?

Dolar ne olur? Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı? Dolar fiyatları bugün tarihi zirvesini gördü!

Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?

Dolar kuru bugün ne kadar? 6 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar fiyatları!

Dolarda hareketlilik devam ediyor!

UBS'in kurda yıl sonu tahmini 7.10

Dev bankadan yıl sonu dolar tahmini

Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?

Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?

Dolar kuru bugün ne kadar? Anlık ve canlı dolar! 5 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!

Dolar tekrar yükselişe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.