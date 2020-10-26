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Dolar/TL 8 lira seviyesini aştı

DOVİZ HABERLERİ  | 26.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Döviz kurlarında Merkez Bankası'nın faiz sürprizi ile başlayan yükseliş, yeni haftada da devam ediyor. Dolar/TL bu sabah 8 lirayı geçerek rekor tazeledi.

Dolar/TL 8 lira seviyesini aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı.

Dolar/TL bu sabah saatlerinde 8.0078 ile yeni zirvesini gördü. Bir önceki rekor TCMB faiz kararının alındığı gün 7,9799 ile kırılmıştı. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9.4649'a taşıdı.

Saat 10:10 itibarıyla dolar/TL 8.0327'den euro/TL ise 9.5069'dan el değiştiriyordu.

PİYASALARDA NELER BEKLENİYOR?

Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit, koronavirüste küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor.

Öte yandan koronavirüs yayılımı Türkiye'de de belirginleşirken Reuters'ta geçen hafta yayımlanan bir haberde ekonomiyi etkilemeyecek, dar kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine dikkat çekiliyor.

Asya borsaları da bugün Avrupa'da ve ABD'deki artan koronavirüs vakalarının küresel gelecek görünümünü zayıflatmasıyla yeni haftaya sönük bir başlangıç yaptı.

Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak. Piyasalar, Kanada Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın şimdilik faizleri sabit tutmasını beklerken, Avrupa Merkez Bankası'nın ise enflasyon ve büyümeye karşı temkinli duracağını bekliyor.

İç gündemde ise bu hafta için öne çıkan önemli gelişmeler ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın Citibank tarafından düzenlenen yatırımcı görüşmeleri ve TCMB'nin Çarşamba günü gerçekleştireceği enflasyon raporu olacak.

TCMB'nin yılın son enflasyon raporunda yüzde 8.9 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak %10.5 civarına revize etmesi bekleniyor.

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