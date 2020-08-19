Dolar/TL'de sert düşüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamasının ardından dolar/TL 12 Ağustos'tan beri ilk kez 7.30'un altına geriledi.

Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirteren Erdoğan şöyle dedi:

"Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz... Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum."

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisinin etkisiyle enerji hisseleri de tavan oldu.

Dolar/TL güne başladığı 7.38'li seviyelerden 7.22'ye kadar geriledi. Düşüş Erdoğan'ın açıklamasının ardından hız kazandı. Kur saat 18:07'de 7.26 seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL'de düşüşü destekleyen bir diğer unsur ise Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları olmaya devam ediyor.

KAYNAK:REUTERS



