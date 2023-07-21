FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA: 21 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA: 21 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

21.07.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatı 21 Temmuz 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Buna göre yüzde 15 seviyesinde olan faizler 250 baz puanlık artış ile yüzde 17,50 seviyesine yükseltildi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 21 Temmuz 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatları...

DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA: 21 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Haziran’da 27 ay sonra ilk kez faiz artışına giden Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını dün açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 21 Temmuz 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar, son kapanışını 26.8113 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8085 liradan, satış fiyatı ise 26.8141 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.15'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.8746 TL'den yapan euro şu anda 29.8262 TL alış ve 29.9232 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti!6 TL'lik zam sonrası akaryakıtta tabela yine değişti!
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
Bakan Şimşek 'kararlıyız' diyerek duyurdu!Bakan Şimşek 'kararlıyız' diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar dolar alış satış bugün dolar alış satış anlık

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

500 yıl önce söylemişti! O kehaneti doğru çıktı

500 yıl önce söylemişti! O kehaneti doğru çıktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.