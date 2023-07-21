DOLAR / TL FİYATI SON DAKİKA: 21 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Haziran’da 27 ay sonra ilk kez faiz artışına giden Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını dün açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte, 21 Temmuz 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar, son kapanışını 26.8113 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8085 liradan, satış fiyatı ise 26.8141 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.15'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.8746 TL'den yapan euro şu anda 29.8262 TL alış ve 29.9232 TL satış fiyatına sahip.

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