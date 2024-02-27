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Dolar TL güne nasıl başladı?

27.02.2024 09:08
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,1340 liradan, Euro 33,8250 liradan güne başladı.

Dolar TL güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 31,1320 liradan alınan dolar, 31,1340 liradan satılıyor. 33,8230 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,8250 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,1290 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,8110 lira olmuştu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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