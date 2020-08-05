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  4. Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?

Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 05.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında Temmuz ayı boyunca devam eden yatay seyri, son haftalarda yerini değer kaybına bıraktı ve Dolar/TL kuru yeniden 7 seviyesini aştı.

Dolar/TL kuru 7 seviyesinin üzerine çıktı! Dolar neden yükseliyor?

Dolar/TL kuru öğle saatlerinde 7 seviyesinin üzerinde seyretti. Euro/TL kuru da gün içinde 8.32’ye yükseldi ve 8.31’den işlem gördü.

KUR NEDEN YÜKSELİYOR?

Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını ve Dolar/TL kurundaki yükselişi birkaç temel nedene bağlıyor.

Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın faiz indirimlerinin sürmesi sonucunda Türkiye negatif reel faiz veren bir ülke konumuna gelmiş durumda.

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