Dolar/TL kuru Google’da 24 lirayı göstermişti! Piyasalarda hareketli hafta: Altın 5 ay sonra 2000 doların üzerine çıktı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başlarken, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesi etkili oluyor.

ÖNCE FED FAİZ KARARI SONRA İSTİHDAM VERİSİ

Fed, faizi kararını Çarşamba akşamı saat 21.00’de açıklayacaki Piyasa faizde değişiklik beklemiyor. Kaldı ki son faiz artışını Temmuz ayında yapan banka, o tarihten bu yana sabit faize devam etti. Piyasa yılın geri kalanında da faiz artışı olmasını beklemiyor. Ancak esas konu sözlü yönlendirme. Ekonomideki canlılık, artan petrol fiyatları, jeopolitik riskin yarattığı belirsizlik göz önüne alındığında Fed’in şahin duruşunun sürebileceği kaydediliyor. Hatta ekonomistler faizlerin bir miktar daha artmasının sürpriz olmayacağının altını çiziyor.

Fed sıkılaşması son 22 yılın zirvesine ulaştı ancak ABD ekonomisi hala canlı. Birikimli etki daha fazla etki yapabilir diye bekleniyor. Ancak şu ana kadar açıklanan veriler yavaşlamadan uzak olunduğunu ortaya koyuyor. Enflasyon düşüş hattında koruyor. İstihdam gücünü koruyor. Cuma günü açıklanacak istihdam verisi önem arz ediyor.

ENFLASYON YÜZDE 62’Yİ AŞABİLİR

Yurt içinde ise jeopolitik riskler varlıklar üzerinde etkili olan ana faktör olmaya devam ediyor. Orta Doğu odaklı haber akışına lokal piyasalarda hassasiyet devam ediyor. Cuma günü Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa aylıkta yüzde 4 artış bekliyor; bu artış yıllık oranın yüzde 62,3 seviyesine çıkması anlamına geliyor. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son yani 4. Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. Enflasyonda tahminlerin revize edilmesi muhtemel.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Tüm bu gelişmelerle Dolar Endeksi 106,6 civarında haftaya başlarken, ekonomistler “Hareketli bir hafta olabilir, zira ajanda yoğun” yorumunu yaptılar. Yurt içinde ise dolar kurunda dün akşam piyasaların kapalı olduğu saatlerde dikkat çeken bir durum yaşandı. Google’da dolar araması yapanlar kurun 24 lira seviyesinde olduğunu gördü. Gündem olan bu görüntü Google’ın sistem hatasından kaynaklanırken, kur daha sonradan yeniden 28’li seviyeleri gösterdi. Haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 28,34 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL kuru da 29,94’ü gördü.

ONS ALTIN 2000 DOLARIN ÜZERİNDE

Altının ons fiyatı, yaklaşık 5.5 ay sonra 2000 doların üzerini test ederken, gram altında yeni rekor denemeleri sürüyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde, cuma günü görmüş olduğu tarihi zirve seviyesini test etti. Rekor seviyesi 1826 lirada bulunan altın, şu dakikalarda 1812 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın aynı dakikalarda 3.093 TL, Cumhuriyet altını 12.586 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.796 TL’den işlem görüyor.







