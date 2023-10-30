FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar/TL kuru Google’da 24 lirayı göstermişti! Piyasalarda hareketli hafta: Altın 5 ay sonra 2000 doların üzerine çıktı

Dolar/TL kuru Google’da 24 lirayı göstermişti! Piyasalarda hareketli hafta: Altın 5 ay sonra 2000 doların üzerine çıktı

30.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında Fed faiz kararı yurt içinde ise enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftada piyasalarda hareketlilik arttı. Öte yandan İsrail-Filistin arasındaki savaş gerilimi de piyasaların odak noktasında. Tüm bu belirsizlik ortamında dolar ve altın fiyatı ise yatırımcının gündemindeki sıcaklığını koruyor. Peki dolar bugün kaç TL? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte anlık, canlı, güncel piyasa verileri ile haberin detayları…

Dolar/TL kuru Google’da 24 lirayı göstermişti! Piyasalarda hareketli hafta: Altın 5 ay sonra 2000 doların üzerine çıktı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başlarken, söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesi etkili oluyor.

DOLAR (36)

ÖNCE FED FAİZ KARARI SONRA İSTİHDAM VERİSİ

Fed, faizi kararını Çarşamba akşamı saat 21.00’de açıklayacaki Piyasa faizde değişiklik beklemiyor. Kaldı ki son faiz artışını Temmuz ayında yapan banka, o tarihten bu yana sabit faize devam etti. Piyasa yılın geri kalanında da faiz artışı olmasını beklemiyor. Ancak esas konu sözlü yönlendirme. Ekonomideki canlılık, artan petrol fiyatları, jeopolitik riskin yarattığı belirsizlik göz önüne alındığında Fed’in şahin duruşunun sürebileceği kaydediliyor. Hatta ekonomistler faizlerin bir miktar daha artmasının sürpriz olmayacağının altını çiziyor.

Fed sıkılaşması son 22 yılın zirvesine ulaştı ancak ABD ekonomisi hala canlı. Birikimli etki daha fazla etki yapabilir diye bekleniyor. Ancak şu ana kadar açıklanan veriler yavaşlamadan uzak olunduğunu ortaya koyuyor. Enflasyon düşüş hattında koruyor. İstihdam gücünü koruyor. Cuma günü açıklanacak istihdam verisi önem arz ediyor.

dfkbn

ENFLASYON YÜZDE 62’Yİ AŞABİLİR

Yurt içinde ise jeopolitik riskler varlıklar üzerinde etkili olan ana faktör olmaya devam ediyor. Orta Doğu odaklı haber akışına lokal piyasalarda hassasiyet devam ediyor. Cuma günü Ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa aylıkta yüzde 4 artış bekliyor; bu artış yıllık oranın yüzde 62,3 seviyesine çıkması anlamına geliyor. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son yani 4. Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. Enflasyonda tahminlerin revize edilmesi muhtemel.

ghm

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Tüm bu gelişmelerle Dolar Endeksi 106,6 civarında haftaya başlarken, ekonomistler “Hareketli bir hafta olabilir, zira ajanda yoğun” yorumunu yaptılar. Yurt içinde ise dolar kurunda dün akşam piyasaların kapalı olduğu saatlerde dikkat çeken bir durum yaşandı. Google’da dolar araması yapanlar kurun 24 lira seviyesinde olduğunu gördü. Gündem olan bu görüntü Google’ın sistem hatasından kaynaklanırken, kur daha sonradan yeniden 28’li seviyeleri gösterdi. Haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 28,34 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL kuru da 29,94’ü gördü.

PİYASA DOLAR

ONS ALTIN 2000 DOLARIN ÜZERİNDE

Altının ons fiyatı, yaklaşık 5.5 ay sonra 2000 doların üzerini test ederken, gram altında yeni rekor denemeleri sürüyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde, cuma günü görmüş olduğu tarihi zirve seviyesini test etti. Rekor seviyesi 1826 lirada bulunan altın, şu dakikalarda 1812 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın aynı dakikalarda 3.093 TL, Cumhuriyet altını 12.586 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.796 TL’den işlem görüyor.

ALTIN


Canlı Döviz Kurları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacakEn düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu! Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu!
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.