Dolar/TL kuru için yeni tahmin! Dev banka yıl sonu için o seviyeyi işaret etti

BofA, Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti.

"DOLARİZASYON YAZ AYLARINDA TERSE DÖNEBİLİR"

“Yerel seçimlerden bu yana yurt içi döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” denilen raporda, “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

BofA Dolar/TL ’nin yıl sonunda 38 seviyesinde olmasını bekliyor.





