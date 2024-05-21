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Dolar/TL kuru için yeni tahmin! Dev banka yıl sonu için o seviyeyi işaret etti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.05.2024 09:31
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Yerel seçimlerden bu yana döviz talebi tersine dönerken, Bank of America'dan dolar/TL kuruna ilişkin yeni bir tahmin geldi. Dev banka yıl sonunda dolar/TL'nin 38 TL seviyelerinde olabileceğini kaydetti.

Dolar/TL kuru için yeni tahmin! Dev banka yıl sonu için o seviyeyi işaret etti

BofA, Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtti.

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"DOLARİZASYON YAZ AYLARINDA TERSE DÖNEBİLİR"

“Yerel seçimlerden bu yana yurt içi döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” denilen raporda, “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Mehmet Şimşek’ten dolar/TL açıklaması Mehmet Şimşek’ten dolar/TL açıklaması

BofA Dolar/TL ’nin yıl sonunda 38 seviyesinde olmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası dolar
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