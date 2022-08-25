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Dolar/TL kurunda hareketlilik! 2022'nin zirvesinde...

25.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizlerde sürpriz bir şekilde 100 baz puan indirim yaparak yüzde 13 seviyesine çekmesi sonrası 18,14’ün üzerini test eden Dolar/TL'den yeni zirve geldi. Dolar 12:55 itibariyle 18,18 seviyesini gördü.

Dolar/TL kurunda hareketlilik! 2022'nin zirvesinde...

Dolar/TL kuru 25 Ağustos Perşembe günü de yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının ara verdiği faiz indirimine devam etmesiyle birlikte dolar kuru hızlı yükselmişti. Yükseliş bugün de devam etti. Dolar 18,18 seviyesini test ederek yılın zirvesini gördü.

dolar

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Ekonomilere duyulan güvenin azalmasıyla avro başta olmak üzere yerel para birimleri üzerindeki baskının arttığını, dolar talebinin ise gücünü koruduğunu vurgulayan analistler, döviz piyasalarının bundan sonraki seyrinde merkez bankalarının aksiyonları ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret ederek, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar Merkez Bankası
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