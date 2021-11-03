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Dolar/TL kurunda hızlı yükseliş!

03.11.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne 9,6070 liradan başlayan dolar/TL kuru, enflasyon açıklamasının ardından öğle saatlerinde 9.78 lira seviyesine kadar çıktı.

Dolar yeni güne 9,6070 liradan euro ise 11,1350 liradan güne başladı. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar/TL kurunda hareketlilik başladı.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 1,5 düşüş kaydederek en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken dolar/TL çarşamba günü 9,78 seviyesine kadar tırmandıktan sonra geriledi.

Saat 16.05 itibarıyla dolar 9,71 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATI

Aynı saatlerde euro ise öğle saatlerinde en yüksel 11,41 lirayı gördükten sonra, 11,27 liraya kadar geriledi.

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