Dolar-TL kurunda ilk rakamlar! Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

Dolar/TL 'de gün içi rekor serisi son beş gündür devam ediyor. Kur, ABD enflasyon verisi sonrasında 9,19'un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR/TL KURU

Önceki kapanışını 9,1934 lira seviyesinden yapan dolar/TL kuru yeni güne yüzde 0,19 yükselişle 9,1949 lira seviyesinden başladı.

Dolar, saat 9.20 itibarıyla rekor tazeleyerek 9.22 lira seviyesini gördü.

Euro kuru ise dün akşam 10,66 lira seviyesinden günü kapatmıştı. Yeni günde Euro yüzde 0,14 yükselerek 10,68 lira seviyesinden fiyatlanıyor.

STERLIN

Dün günü 12,59 lira seviyesinden kapatan İngiliz Sterlini yeni güne yükselişle başladı. Yüzde 0,15 yükselerek 12,60 lira seviyesinden fiyatlanan İngiliz Sterlini alış fiyatı 12,58 lira oldu.



