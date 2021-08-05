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Dolar/TL kurunda son durum! Dolar 8.57 seviyesini test etti

05.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün 8,30'a kadar gerileyen ve dün akşam 8,46 seviyesinde olan dolar/TL kuru, bugün 8,57 seviyesini gördü. Kur 29 Temmuz'dan bu yana ilk defa 8,57 seviyesini gördü.

Son iki gündür yükselişe geçen dolar/TL kuru dün akşam 8,46 seviyesinde günü kapatmasının ardından yeni günde 8,57 seviyesini test etti. Kur 29 Temmuz'dan bu yana ilk defa 8,57 seviyesini gördü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında faiz ve enflasyon üzerine yeni açıklamalar yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Katıldığı ortak canlı yayında Ağustos ayı ile birlikte enflasyonda düşüşün görüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonun yüzde 19’u aşmaması için TÜİK’e mi yoksa faiz artırmaması için TCMB’ye mi mesaj verdiği konusu ekonomistler arasında soru işaretlerine neden oldu.

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ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİ

Önceki gün açıklanan temmuz enflasyonunun yüzde 18,95 ile beklentileri aşması ve yüzde 19 seviyesindeki Merkez Bankası (TCMB) yaklaşması, “erken faiz indirimi penceresi tamamen kapandı” yorumuyla piyasada iyimserliğe ve kurda düşüşe neden olurken, bir yandan da önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da yükseleceğine dair beklentiler ve para politikasına dair devam eden endişeler kurda baskı yaratmıştı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma konusunda acele etmeyeceğine dair mesajları da bir süredir doların görece zayıf seyretmesine neden olmuş ve bu da TL’yi desteklemişti.

FED'DEN 2023 TAHMİNİ

Reuters'ta yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in ekonomik hedeflerine gelecek yılın sonuna kadar ulaşmasını ve 2023'te faiz oranlarını artırmaya başlamasını beklediğini ifade etti.

Clarida'nın tasarlama sürecine katkıda bulunduğu ve geçen yıl Ağustos ayında kabul edilen yeni enflasyon hedefi çerçevesi kapsamında Fed, ekonominin tam istihdama ulaşmasına ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine çıkacağı zamana kadar faiz oranını sıfıra yakın mevcut seviyede tutma taahhüdünde bulunmuştu. Enflasyon bir süredir Fed'in bu hedefini aşmış bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Amerikan Doları Recep Tayyip Erdoğan
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