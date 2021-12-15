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  4. Son dakika: Dolar ve euroda yeni zirve! 15 Aralık dolar ve euro rakamları

Son dakika: Dolar ve euroda yeni zirve! 15 Aralık dolar ve euro rakamları

15.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar bu sabah güne 14 seviyesinin hemen üzerinde başladı. Yükselişini sürdüren dolar/TL, 14,66 ile; euro/TL ise 16,5335 ile rekor tazeledi.

Son dakika: Dolar ve euroda yeni zirve! 15 Aralık dolar ve euro rakamları

Dolar/TL, kritik faiz kararları öncesinde yükselişine ve yeni zirvelerine devam ediyor. Dolar/TL, 14,66'in üzerine çıkarak tarihi zirvesini güncellerken euro/TL'de 16,53,35 ile rekor kırdı.

Piyasalarda bugün Kasım ayına ilişkin bütçe verileri takip edilirken kapanış ardından ABD Merkez Bankası (Fed) kararı yön belirleyici olarak izlenecek. Yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.

SON DAKİKA: DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 14,4820 liradan, avro 16,3260 liradan güne başladı.

Saat 10.47 itibarıyla dolar 14,59 liradan işlem görüyor.

Euro ise 16.44 lira civarında seyrediyor.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

MERKEZ BANKASINDAN 4. MÜDAHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta cuma günü döviz piyasasına üçüncü defa müdahale etmişti.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

Bankadan pazartesi günü yapılan bildiride dövize yeni müdahale geldi. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Bugün 14 liranın aşılması durumunda gözler son 2 haftada olduğu gibi yeniden Merkez Bankası'na çevrilebilir.

Bunun yanında bu hafta müdahale ihtimalinden çok piyasaların gözü asıl Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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