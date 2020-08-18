FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ve euroda yeni zirve

Dolar ve euroda yeni zirve

DOVİZ HABERLERİ  | 18.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Dolar/TL 7,40'ı aşarak rekor yenilerken euro/TL 8,80 ile zirvesini güncelledi.Doların zayıflığından destek alan altının ons fiyatı yeniden 2.000 dolara sınırına yükseldi.

Dolar ve euroda yeni zirve

Yurt içinde ise piyasalar perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde veri bakımından zayıf bir güne hazırlanıyor. Dün 7,39'ün üzerine tırmanarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah zirvesini 7,40'un üzerine taşıdı. Benzer bir hareketle euro/TL de 8,80'i aştı.

Saat 10:30 itibarıyla 7,3930'dan el değiştirirken euro/TL ise 8,7974'ten değerleniyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini söyledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Dolarda tırmanış sürüyor!Dolarda tırmanış sürüyor!
Gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!Gümüş fiyatlarında hareketlilik devam ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Yarı yarıya düşürdü
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Yarı yarıya düşürdü
İkini el araba satışı yapanlara büyük ceza!
İkini el araba satışı yapanlara büyük ceza!
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Trump gözünü Çin yatırımcılara dikti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolar tekrar yükselişe geçti!
Dolar tekrar yükselişe geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Dolar yükselişe geçti! Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 18 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!
Dolarda tırmanış sürüyor!
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar ve euroda yeni zirve
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru! 17 Ağustos 2020 dolar ve euro fiyatları!
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dolar ve euro haftayı nasıl bitirdi?
Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar 7,38'i aşarak yeniden yükselişe geçti
Dolar yeniden yükselişe geçti
Dolar yükseliyor mu? Dolar ne olacak? Trump daha güçlü dolar mesajı verdi! Dolar alınır mı?
Dolar yükseliyor mu? Dolar ne olacak? Trump daha güçlü dolar mesajı verdi! Dolar alınır mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.