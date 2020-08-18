Dolar ve euroda yeni zirve

Yurt içinde ise piyasalar perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde veri bakımından zayıf bir güne hazırlanıyor. Dün 7,39'ün üzerine tırmanarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah zirvesini 7,40'un üzerine taşıdı. Benzer bir hareketle euro/TL de 8,80'i aştı.

Saat 10:30 itibarıyla 7,3930'dan el değiştirirken euro/TL ise 8,7974'ten değerleniyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini söyledi.



