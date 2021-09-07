Dolar yükselişi sürdürüyor! 7 Eylül 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 7 Eylül Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ikinci gününde dolardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren ve yukarı ibreyi işaret eden dolar 7 Eylül'de yükselişi sürdürüyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 7 Eylül 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, euro bugün ne kadar?

7 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların takip edildiği haftanın ikinci günü olan 7 Eylül Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 8,2788 TL'den yapan dolar, şu anda 8,2780 TL alış ve 8,2796 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %-0.29 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.06 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,13'lük bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 9,8433 TL'den yapan euro şu anda 9,8383 TL alış ve 9,8485 TL satış fiyatına sahip.



