Dolar yükselişle başladı! 29 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Kasım Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 29 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 29 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

29 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü olan 29 Kasım Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 12,3703 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 12,3247 lira, satış fiyatı ise 12,4160 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %9.96 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.01 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 13,9550 TL'den yapan euro şu anda 13,9044 TL alış ve 14,0057 TL satış fiyatına sahip.



