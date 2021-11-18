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Dolar yükselişte! 18 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Kasım Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

18.11.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketliliğin devam ettiği dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 10,00 lira seviyesini aşmıştı. Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar/TL kuru yeni bir rekor daha kırarak gece saat 4.20 sıralarında 10.97 lirayı gördü. Spot piyasada dolar/TL yeni güne alış fiyatı 10,8029 lira, satış fiyatı 10,8968 liradan işlem görerek başladı. Peki 18 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

Dolar yükselişte! 18 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Kasım Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 18 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 18 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

GECE REKOR KIRDI

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar/TL kuru yeni bir rekor daha kırarak gece saat 4.20 sıralarında 10.97 lirayı gördü.

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18 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 18 Kasım Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Spot piyasada dolar/TL kuru yeni zirvesini görerek alış fiyatı 10,8029 lira, satış fiyatı 10,8968 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %4.2 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.91 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

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%2,85'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 12,3253 TL'den yapan euro şu anda 12,2638 TL alış ve 12,3869 TL satış fiyatına sahip.

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Altında ibre yukarıyı gösteriyor! Altında ibre yukarıyı gösteriyor!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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