Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte Reuters, Bloomberg ve AA Finans'ın anket sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı toplantısında politika faizini Bloomberg HT Araştırma Birimi, Reuters ve AA Finans'ın yaptığı anketlere göre 100 baz puan indirimle yüzde 15'e çekileceğini öngörülüyor. Öte yandan Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

İşte son haftada yapılan faiz yorumları ve anket sonuçları...

ERDOĞAN: MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ DEĞİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faizi savunanla bu yolda beraber olmam. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." yorumunda bulundu.

BLOOMBERG HT'NİN FAİZ ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bugün yapılacak toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini 100 baz puan indirmesi öngörülüyor.

Yine ankete göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

REUTERS ANKETİ: 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

Ankete göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Reuters, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesini istemesi ve Merkez Bankası yönetiminde sık sık değişikliğe gitmesiyle hızla değer kaybeden Türk Lirası'nın dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 25'i aşmış durumda" yorumunu da yer verdi.

AA'NIN ANKETİ: YÜZDE 15'E ÇEKİLEBİLİR

AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

DEV BANKADAN TÜRKİYE İÇİN FAİZ YORUMU

Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

TERA YATIRIM: İNDİRİMLER ARALIK AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, enflasyon başta olmak üzere genel koşullar izin vermese de TCMB'nin bu ay da indirime gitmesini beklediğini, ve yakın zamandaki yönlendirmelere göre bu indirimin daha kısıtlı olsa Aralık'ta da devam edebileceğini söyledi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN CARİ AÇIK VURGUSU

TCMB, geçtiğimiz ay yılsonu enflasyon beklentisini keskin şekilde revize ederek yüzde 18.4 olarak belirlerken enflasyon raporu sunumunda Türkiye'nin ana probleminin cari açık olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, toplantıda Türkiye'nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının durmayacağını söyledi.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ'NÜN FAİZ VE DOLAR YORUMU

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, dövizin fiyat hareketine uzun vadeli bakmak gerektiğini belirterek, "Ekonomik göstergelere bakmalıyız. Bunlar nedir; alım gücü paritesi, ülkeler arası faiz ve enflasyon farkı, merkez bankasının açıkladığı reel efektif döviz kuru endeksi… Bu seviyelere göre baktığımızda, aslında kurun olması gereken yerlerden çok uzak olmadığını söyleyebilirim." dedi.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ'NÜN FAİZ AÇIKLAMASI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Faizleri indirmek enflasyon ve kuru kendi kendine bırakmak olacaktır. TCMB'nin faizi sabit bırakmasını bekliyorum, doğru olan da budur. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" dedi.

DOLAR/TL KURU GECE 11 TL SINIRINA GELDİ

Geçtiğimiz cuma günü psikolojik 10 TL sınırını aşan dolar dün gece 10.97 seviyesini görerek 11 TL sınırına dayandı.

Manşet enflasyon ise Ekim ayında %19.89 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık üç yılın zirvesine yükselmişti.

SON İKİ AYDA 300 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.



