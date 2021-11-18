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Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti

18.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün açıklıyor. Para Politikası Kurulu faiz indirimi açıkladıktan sonra Türk Lirası'nın sürekli değer kaybetmesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana Türk lirasının Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybettiğini belirtti.

Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti

Bugün açıklanacak Merkez Bankası kararı beklenirken, ana muhalefetten Türk Lirası yorumu geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk Lirası'nın diğer ülke para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybı yaşadığını belirtti.

"TÜRK LİRASI SADECE DOLAR KARŞISINDA ERİMİYOR"

TL'nin aylara göre nasıl değer kaybettiğini gösteren bir grafik paylaşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:

TL sadece dolar karşısında değil, diğer paralara karşı da eriyor. Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti. ‘Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım’ dendiği 8 Eylül’den itibaren değer kaybı hızlandı.

"JAPONLAR KARŞILAŞTIRMA YAPIYOR MU?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan dün akşam yaptığı açıklamada, "Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? 'Nasıl başarısız bir ekonomiyiz' diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Faik Öztrak
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