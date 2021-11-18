Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti

Bugün açıklanacak Merkez Bankası kararı beklenirken, ana muhalefetten Türk Lirası yorumu geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk Lirası'nın diğer ülke para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybı yaşadığını belirtti.

"TÜRK LİRASI SADECE DOLAR KARŞISINDA ERİMİYOR"

TL'nin aylara göre nasıl değer kaybettiğini gösteren bir grafik paylaşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:

TL sadece dolar karşısında değil, diğer paralara karşı da eriyor. Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti. ‘Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım’ dendiği 8 Eylül’den itibaren değer kaybı hızlandı.

TL sadece $ karşısında değil,

Diğer paralara karşı da eriyor.

Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan Rupisine karşı %20, Bulgar Levasına karşı %25 değer kaybetti.

"Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım" dendiği 8 Eylülden itibaren değer kaybı hızlandı. pic.twitter.com/2tXPAzocgm — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 17, 2021

"JAPONLAR KARŞILAŞTIRMA YAPIYOR MU?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan dün akşam yaptığı açıklamada, "Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? 'Nasıl başarısız bir ekonomiyiz' diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu?" ifadelerini kullandı.



