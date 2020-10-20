Dolar yükselişte... Dolar bugün ne kadar? 20 Ekim 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

Geçtiğimiz hafta 7.9 sınırında hareket eden dolar, 7.9 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar fiyatlarının hareketlenmesine neden oldu. Powell'in ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.9 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 20 Ekim 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 20 Ekim 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 20 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 20 Ekim Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor? BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU? Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,8858 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.14 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,8895 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,8821 lira olarak 20 Ekim 2020 tarihinde başlamış oldu. Euro önceki kapanışını 9,2853 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.16 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,2900 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 20 Ekim 2020 tarihinde 9,2807 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,2111 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.15 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,2224 lira, alış fiyatı 10,2000 ile başladı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,9044 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,2540 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,2275'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...