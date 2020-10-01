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Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Ekim ayında Burgan Bank, Odeabank ve Fibabanka dolara en büyük faiz oranını veren bankalar oldu. Peki Ekim ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!

Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Uluslararası piyasalarda dolar hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dolar gibi sürekli hareketli inişler ve çıkışları olan yatırım araçlarına uzmanlar yatırım yapmayı önermiyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde dövizin ne olacağı tartışılıyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Ekim 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Burgan Bank, Odeabank ve Fibabanka dolar faiz rakamları ve detayları...

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EKİM'DE DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

Ekim'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Ekim 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?Ekim'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Ekim 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank Odeabank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank, Odeabank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,75 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank Odeabank ve Fibabanka hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

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EKİM AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Ekim ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor.Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank, Odeabank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Odeabank ve Fibabanka'dan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz Eylül ayında ilk sırada Burgan Bank bulunuyordu.

2020 Ekim altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!2020 Ekim altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

Merkez Bankası'nın Eylül ayı enflasyon sonuçlarını açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı bekleniyor.

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