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Dolar zirvede yorgun! Bir devrin sonu mu geliyor? Altın yükselirken dikkat çeken dolar tahmini: 2023’te bu seviyeler görülebilir…

15.11.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar 2023’te ne kadar olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Tüm bu soruların yanıtına ABD’li dev banka Morgan Stanley bir raporla cevap verdi. ABD Merkez Bankası Fed’in 2 Kasım’daki faiz kararını açıkladığı toplantı sonrası yüzde 6 gerileyen dolar endeksi için dikkat çeken bir açıklama yaptılar. Morgan Stanley'e göre, ABD dolarının zirve yaptığı ve 2023'te düşeceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise kurlara ilişkin ‘tüm eleştirilere rağmen’ diyerek flaş bir yorum yaptı.

Dolar zirvede yorgun! Bir devrin sonu mu geliyor? Altın yükselirken dikkat çeken dolar tahmini: 2023’te bu seviyeler görülebilir…

Altın fiyatları yükselişe geçerken dolar endeksinde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Dolar endeksi 2 Kasım’da gerçekleşen ABD Merkez Bankası Fed’in FOMC toplantısından bu yana yüzde 6 değer kaybetti ve bu yılın en sert düşüşünü yaşadı. Düşüşte birkaç Fed yetkilisinin daha faiz artışlarında yavaşlama olduğunu belirtmesi ve yatırımcıların, faiz oranlarında bir zirvenin yakın olabileceği spekülasyonları etkili oldu. Dolar Endeksi an itibariyle yüzde 0,5 düşüşle 105,97 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

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FED, FAİZLERDE FRENE BASACAK

Fed yetkilileri dolardaki düşüşü abartılı gördüklerini ifade ederken, muhtemelen daha yavaş bir hızda olsa da enflasyonla mücadele için faiz oranlarının artmaya devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını yineledi. Ancak son 4 toplantının her birinde faizleri 75 baz puan arttıran Fed’in, Aralık ayında faizleri 50 baz puan artıracağı yönündeki beklentiler güçleniyor.

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2023 DOLAR TAHMİNİ İÇİN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Faizlerin artış hızında azalma beklentisi dolar için 2023 tahminlerini de beraberinde getirdi. Bu kapsamda Morgan Stanley'e göre, ABD dolarının zirve yaptığı ve 2023'te düşeceği ifade edildi. Banka, endeksin gelecek yılın sonunda 104 seviyesine gerileyeceğini, euro'nun ise daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

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EURO, DİBE GÖRE YÜZDE 8 ARTIDA

Dolar endeksi kan kaybederken euro/dolar paritesi ise 1,0437 ile 3 ayın zirvesinde dolaşıyor. Paritede yıl içinde görülen dip seviye olan 0,9540’a göre yüzde 8 değerlenme var. Fakat sene başı itibarıyla paritenin kaybı yüzde 9.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ’DEN DÖVİZ KURU DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün yaptığı bir açıklamasında kurlara ilişkin çok kritik bir değerlendirmede bulundu. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarının resesyon riskini yükseltmekten başka bir işe yaramadığını söyleyen Bakan Nebati, KKM’nin etkisiyle döviz kurlarındaki oynaklığı büyük oranda bertaraf ettiklerini yineledi.

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"YIL BAŞINDAN BU YANA TL REEL OLARAK DEĞER KAZANDI"

Bakan Nebati, dolar kurundaki artışın, 10 ayda gerçekleşen kümülatif enflasyonun altında kaldığını ifade ederek, Türk Lirası’nın yıl başından bu yana değer kazandığını söyledi ve şunları ekledi:

“Bunu da küresel zorlukların arttığı çetin bir dönemde gerçekleştirdik. Ayrıca, tüm eleştirilere rağmen ülkemizde çarkların aksamadan dönmesi için faizlerin indirildiği bir dönemde bu performans gerçekleşmiştir. KKM'nin katkısı olmadan bunu başarmak ne kadar mümkün olabilirdi?”


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Anahtar Kelimeler:
Fed dolar

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