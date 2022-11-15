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SON DAKİKA | Gram altında tüm zamanların rekoru! Altın fiyatlarındaki yükseliş ortalığı karıştırdı: Böyle müdahale etmek istediler...

15.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gram altın rekora koşarken yatırımcılar anlık, canlı, güncel altın grafiğini bugün de takip ediyor. Fiyatlar yükselirken yatırım ya da birikim yapacaklar 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Son bir haftada 80 doların üzerinde değer kazanan ons altın fiyatları 2020 Temmuz’undan bu yana en iyi performansını sergiledi. Gram altın fiyatları yeni rekorunu kırarken, analistlerden tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Gram altında tüm zamanların rekoru! Altın fiyatlarındaki yükseliş ortalığı karıştırdı: Böyle müdahale etmek istediler...

Son dakika: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde yükselmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yatırımcısını sevindiren gram altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketlilik ile yatırımcılar, “altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 Kasım 2022 canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika…

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SON DAKİKA: GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Altın fiyatları geçen haftaya 1681 dolardan başlamasının ardından 15 Kasım Salı sabahında 80 dolardan fazla yükseldi. Ons altın bugün 1781 dolardan değerleniyor Temmuz 2020’den bu yana görülen en iyi performansı sergileyen altın, bir süredir üzülen yatırımcısını sevindirdi. Gram altın fiyatları ise 1062 liralık rekor seviyesinin de üzerine çıkarak 1064 lirayı aştı. Altın fiyatlarındaki güçlü dönüş ise en son ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının yavaşladığını göstermesinin ardından geldi.

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ENFLASYON YAVAŞLAMAYA BAŞLADI

ABD’de enflasyonun beklenenden düşük gelmesi sonucu piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışını yavaşlatması beklentisini arttırdı. Daha düşük bir faizi fiyatlayan piyasalarda dolar endeksi geçen hafta yüzde 3’ten fazla geriledi. DolaEuro/dolar paritesi ise endeks ve tahvil faizlerinde yaşanan hızlı geri çekilme ile son 3 ayın zirvesine çıktı. Ancak dolar endeksi haftanın ikinci gününde yeniden yükselişe geçerken, ons altında ise geri çekilme yaşanıyor. Doların düşüşünü durduran açıklama ise Fed yetkilisinden geldi. Enflasyon verisinin ardından açıklama yapan Fed yöneticisi Christopher Waller, faiz artışlarının gelecek toplantılarda da devam edeceğini ve bu süreçte daha çok yolları olduğunu belirtti.

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“ALTIN FİYATLARI KAZANIMLARININ BİR KISMINI GERİ VERECEK”

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman kripto para piyasasındaki çöküşün altın fiyatlarına destek verdiğini iade ederek, “Yaz aylarına kıyasla kriptodaki durum değişti. Yatırımcılar bu yılın başlarında olduğundan daha fazla endişeli. Kripto pazarındaki sermaye birikimi oldukça büyük. Ve altının geleneksel bir rolü var. Sonuçta, güvenilir ve geleneksel bir güvenli liman olarak kabul görüyor. Fed’in daha güvercin bir tona işaret etmesine ve kripto piyasasındaki çöküşe dayanarak altının 1.900 dolara yükseleceğe ikna olmadım. Muhtemelen bu kazanımların bir kısmını geri verecek. Ancak 1.700 doların üzerinde tutunduğu sürece ivmenin devam ettiğini görebiliriz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN İÇİN REKOR TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Kasım ayı boyunca sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. İslam Memiş, “Pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum” dedi. Fed’in gelecek toplantıdaki faiz kararına dikkat çeken Memiş, “Bundan sonra emtia pozitif seyredecek. Gram altın için 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz. Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var” ifadelerini kullandı.

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YURT İÇİNDE ALTIN SATIŞ FİYATLARI (15 KASIM 2022 SALI)

Ons altın: 1774 dolar
Gram altın: 1059 TL
Çeyrek altın: 1.743 TL
Cumhuriyet altını: 7.121 TL
22 ayar bilezik: 1.026 TL


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