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Dolar zirveyi geçti mi? Herkesin merak ettiği soruya ABD’li bankadan yanıt geldi: Şimdi tüm gözler Fed faiz kararında…

21.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinden gerilemeye devam ederken yurt içinde neredeyse sabit kalan kur yatırımcıların kafasını karıştırmış durumda. Piyasalarda yönü belirleyecek karar ise her zaman olduğu gibi yine Fed’den gelecek. Endeks, 2017 sonrası en büyük çeyreklik kabına hazırlanırken ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan kritik bir dolar yorumu geldi. Peki dolar zirveyi geçti mi? İşte bankanın merak edilen soruya yanıtı…

Dolar zirveyi geçti mi? Herkesin merak ettiği soruya ABD’li bankadan yanıt geldi: Şimdi tüm gözler Fed faiz kararında…

Dolar/TL kuru yurt içinde bir süredir 18,60-18,62 seviyesinde yatay kalmaya devam ederken endeks tarafında ise kafa karıştıran hareketler gözlemleniyor. Dolar endeksi Eylül ayında 114,78 ile 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gerilemeye devam ediyor. Endeks 2017 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik kaybına doğru adım adım ilerlerken yatırımcılar bir sonraki adımın ne olacağını merak ediyor. Ancak endekse ilişkin bütün rotayı yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar belirleyecek.

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PİYASALARDA GERGİN BEKLEYİŞ

Bu kapsamda Fed Çarşamba günü Kasım ayı toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımlayacak ve yatırımcılar, politikacıların bu yıl 1980'lerden bu yana hiç olmadığı kadar hızlı faiz artırdıktan sonra sıkılaştırma sürecini yavaşlatmayı düşünebileceklerine dair bir işaret arayacak.

Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer politikacılar, merkez bankasının gereğinden fazla sıkılaştırma faaliyetinden ve ekonomiyi resesyona sokmaktan kaçınmak için önümüzdeki ay faizlerde daha küçük artırım yoluna gidebileceğinin sinyalini verdi. Powell aynı zamanda faiz oranlarının, politikacıların Eylül ayında gelecek yıl için düşündükleri yüzde 4,6 seviyesine göre daha yüksek olması gerekebileceğini söyledi.

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“ENFLASYON İLE MÜCADELE İÇİN 100 BAZ PUAN DAHA FAİZ ARTIRIMI YETERLİ OLUR”

Bu kapsamda son açıklama ise Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’ten geldi. Bostic, FOCM'nin Aralık ayında yapacağı toplantıda 75 baz puanlık büyük faiz artırımlarından "uzaklaşmaya" hazır olduğunu söyledi.

Bostic, Fed'in enflasyon ile mücadele için politika faizini 100 baz puandan daha fazla artırmasına ihtiyaç duymayacağını hissettiğini de vurguladı. "Eğer ekonomi beklediğim gibi gelişir ise, 75-100 baz puan ek sıkılaştırmanın gerekli olacağına inanıyorum" diye konuşan Bostic, "Bu seviyede bir politika faiz oranın enflasyonun makul bir zaman içinde aşağı getirilmesi için yeterli olacağına inanıyorum" dedi.

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DOLAR ZİRVEYİ GEÇTİ Mİ?

Piyasalarda Fed rüzgârı sürerken ABD doları için zirvenin geçilip geçilmediği sorgulanmaya başladı. Doların yükselişi, Fed'in hızlı faiz artışları sayesinde 2022 ticaretinde baskın bir tema oldu ve yatırımcılar arasında emsallerine göre avantaj sağladı.

Ancak Goldman Sachs analistleri Cuma günü yaptıkları açıklamada, Fed'in 2024 yılına kadar politikayı yumuşatmaya başlamasını beklemediklerini belirterek doların zirvesinin hala "birkaç çeyrek uzakta" göründüğünü söyledi. Şirket, ABD ekonomisindeki büyümenin yakın zamanda dibe vurmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.


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