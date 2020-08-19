Dolara yatırım yapılır mı? Morgan Stanley’den dolar açıklaması: Güvenli liman!

Dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik birikimlerini bunlardan birine yatırım yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından dolara yatırım yapmak mantıklı mı gibi çeşitli soruların sorulmasına neden oluyor. Özellikle yaşanan hareketlilik sebebiyle şu an dolar almak mantıklı mı sorusu sıkça soruluyor. Konuyla ilgili farklı analistlerden farklı görüşler aktarılıyor. Son olarak dolara yatırım yapmak konusunda Morgan Stanley tarafından bir araştırma notu hazırlandı. Peki, dolar almak mantıklı mı şu an?

Dolara yatırım yapılır mı?

Birikimlerini farklı bir para birimine yatırmayı düşünen kişiler tarafından dolar almak mı euro almak mı mantıklı sorusu da soruluyor. Dolara yatırım mantıklı mı konusunda analistlerin farklı görüşleri bulunuyor. CNBC’nin haberine göre Morgan Stanley analistleri tarafından hazırlanan araştırma notunda ABD dolarının bu dönemde en iyi güvenli liman para birimi olmasının beklendiği belirtildi. Buna karşılık dolara yatırım yapmak karlı mı konusunda analistlerin, risk bekleyişlerinin destek bulmaya devam edeceğini bekledikleri ve bu sebeple dolar için aşağı eğilim düşüncesinin de korunduğu aktarıldı. Dolara yatırım yapmak konusunda vatandaşların yaşadığı belirsizlikler devam ediyor.