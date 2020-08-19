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Dolara yatırım yapılır mı? Morgan Stanley’den dolar açıklaması: Güvenli liman!

DOVİZ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Bir süredir dolar ve altın fiyatları ile ilgili yaşanan değişimler, vatandaşların altın ya da dolara yatırım yapmak mantıklı mı sorusunu sormasına neden oluyor. Dolar alınır mı konusunda analistlerin görüşlerini merak eden vatandaşlar, dolar ne olur sorusuna da yanıt arıyor. Son olarak Morgan Stanley, 2020 yılındaki dalgalı ortam içerisinde en iyi güvenli liman para birimi olarak doların beklendiğini kaydetti. Peki, dolara yatırım yapılır mı?

Dolara yatırım yapılır mı? Morgan Stanley’den dolar açıklaması: Güvenli liman!

Dolar ve altın fiyatlarındaki hareketlilik birikimlerini bunlardan birine yatırım yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından dolara yatırım yapmak mantıklı mı gibi çeşitli soruların sorulmasına neden oluyor. Özellikle yaşanan hareketlilik sebebiyle şu an dolar almak mantıklı mı sorusu sıkça soruluyor. Konuyla ilgili farklı analistlerden farklı görüşler aktarılıyor. Son olarak dolara yatırım yapmak konusunda Morgan Stanley tarafından bir araştırma notu hazırlandı. Peki, dolar almak mantıklı mı şu an?

Dolara yatırım yapılır mı?

Birikimlerini farklı bir para birimine yatırmayı düşünen kişiler tarafından dolar almak mı euro almak mı mantıklı sorusu da soruluyor. Dolara yatırım mantıklı mı konusunda analistlerin farklı görüşleri bulunuyor. CNBC’nin haberine göre Morgan Stanley analistleri tarafından hazırlanan araştırma notunda ABD dolarının bu dönemde en iyi güvenli liman para birimi olmasının beklendiği belirtildi. Buna karşılık dolara yatırım yapmak karlı mı konusunda analistlerin, risk bekleyişlerinin destek bulmaya devam edeceğini bekledikleri ve bu sebeple dolar için aşağı eğilim düşüncesinin de korunduğu aktarıldı. Dolara yatırım yapmak konusunda vatandaşların yaşadığı belirsizlikler devam ediyor.

Dolar düşecek mi?

Vatandaşlar dolar alınır mı ya da dolar almalı mı sorularına da yanıt arıyor. CNBC haberine göre dünya rezerv parası olan dolar, koronavirüs etkisi ile beraber yüksek seviyelere geldi. Buna karşılık yatırımcıların yeniden temel göstergelere dönmesiyle beraber küresel paralar karşısında değer kaybetti. Kimi döviz stratejistlerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi belirsizliklerin doları olumsuz etkilediğini düşündükleri belirtildi. Dolar yükselir mi yoksa dolar düşer mi soruları devam ederken BK Asset Management idari direktörü Boris Schlossberg tarafından da bir not hazırlandı. Schlossberg hazırladığı notta, DC’de kilitlenmenin uzun sürmesiyle beraber dolarda satış dalgasının yoğunlaşma riskinin de o kadar artacağını düşündüğünü belirtti.

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