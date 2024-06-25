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Dolarda dikkat çeken hareketlilik: Yükselmeye devam ediyor, 33 TL'ye dayandı (25 Haziran 2024 dolar kuru)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 10:19
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Son dakika haberi: Dolarda sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Yatırımcılar dolar kurunun ne kadar olduğunu araştırırken dolar 33 TL seviyesine dayandı. 25 Haziran 2024 dolar kuru ne kadar oldu? İşte güncel durum...

Dolarda dikkat çeken hareketlilik: Yükselmeye devam ediyor, 33 TL'ye dayandı (25 Haziran 2024 dolar kuru)

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Dolar kuru 32,9615 TL'yi görerek 33 TL'ye dayandı.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,9360 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,9217'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,9360'ta bulunurken, avro/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 35,3550'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 41,7860'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 105,5 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Express


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