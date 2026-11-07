2027 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak? En düşük tutar belli oldu

Aralık ayında yapılacak asgari ücret görüşmelerinin ardından 2027 yılı asgari ücret tutarı netleşecek. Asgari ücrette yapılacak artış birçok kalemi de etkileyecek o kalemlerden biri de işsizlik maaşı. Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşında da güncelleme yapılacak. Yüzde 28,4'lük zam senaryosuna göre en düşük işsizlik maaşının 16 bin 835 liraya, en yüksek işsizlik maaşının ise 33 bin 670 liraya yükselmesi bekleniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomim'in haberine göre; İşsizlik ödeneği, sigortalı çalışanın işsiz kalmadan önceki son dört aylık prime esas brüt kazancının günlük ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak hesaplanan tutar için bir üst sınır bulunuyor. İşsizlik maaşı, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

2026 yılında geçerli olan mevcut tutarlar şöyle:

En düşük net işsizlik maaşı: 13 bin 111,72 TL

En yüksek net işsizlik maaşı: 26 bin 223,44 TL

2027 yılı için öngörülen yüzde 28,4'lük artış gerçekleşirse bu tutarların yeniden yükselmesi bekleniyor.

HALEN İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARA ZAM YAPILACAK MI?

Yeni asgari ücret artışının halen işsizlik ödeneği alan herkese aynı şekilde yansıması beklenmiyor. Mevcut hesaplamaya göre son dört aylık ortalama brüt ücreti 66 bin 60 liranın üzerinde olan ve işsizlik maaşı mevcut üst sınır nedeniyle sınırlandırılan kişilerin ödemeleri, yeni tavanın yükselmesiyle artabilecek. Bu tutarın altında brüt ücretle çalışmış kişilerin ödenekleri ise kendi kazançlarının yüzde 40'ı üzerinden hesaplandığı için değişmeden devam edecek.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ÖDENİYOR?

İşsizlik ödeneğinin süresi, çalışanın son üç yılda ödediği işsizlik sigortası prim gün sayısına göre belirleniyor.

Ödeme süreleri şöyle:

600 gün prim ödeyenler: 6 ay

900 gün prim ödeyenler: 8 ay

1080 gün prim ödeyenler: 10 ay

Dolayısıyla işsizlik maaşından yararlanma süresi, yalnızca işsiz kalınan tarihe değil, geçmişte ödenen primlere de bağlı.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanların belirli koşulları karşılaması gerekiyor.

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-İşten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak

Başvurular İŞKUR birimlerinden veya kurumun internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 günlük sürenin geçirilmesi halinde gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.